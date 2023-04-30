«دبي للثقافة» تروّج عناصر التراث الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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تتفاعل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع الأحداث المحلية والعالمية في سياق جهودها الرامي إلى تسويق مفردات وعناصر التراث المحلي.

كما تولي عناية في إبراز ثراء وتفرد المشهد الإبداعي المحلي، الذي يغتني بمجموعة فريدة من التجارب الفنية، التي تحمل تواقيع فنانين ومبدعين إماراتيين معروفين على الساحة.

وفي هذا السياق، أعلنت «دبي للثقافة»، أمس، عن مشاركتها في فعاليات «سوق السفر العربي 2023»، الذي يقام اعتباراً من يوم غد وحتى 4 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الذي يُعد منصة مهمة لترويج معالم دبي التاريخية البارزة، ما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تحفيز السياحة الثقافية في الإمارة، والتعريف بالتراث المحلي، وتعزيز حضوره على الخريطة الدولية، ما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

استكشاف

وتستعرض «دبي للثقافة» مجموعة من المعالم الثقافية والسياحية التي تتولى إدارتها ومن بينها «متحف الشندغة»، أكبر متحف تراثي في الإمارات.

وذلك باستخدام مشاهد بصرية وإبداعية مبتكرة، تبرز إمكانيات ومقومات المتحف الذي يتألف من 22 جناحاً موزعة على أكثر من 80 بيتاً، صممت وفقاً للمعايير العالمية لتوفير مجموعة تجارب ثقافية متفردة، تُمكن زواره من التعرف على تاريخ دبي وتراثها.

وأنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب استكشاف عناصر التراث والثقافة المحلية بكل جمالياتها وأصالتها، من خلال مجموعة مقتنيات ومعروضات المتحف التي تتنوع بين الصور الفوتوغرافية القديمة، والمقاطع المصورة، والعملات والمجوهرات والطوابع والوثائق، وغيرها.

معرض

وتنظم «دبي للثقافة» في جناحها أيضاً معرضاً فنياً يبرز ثراء وتفرد المشهد الإبداعي المحلي، يضم مجموعة من أعمال الفنانين والمبدعين الإماراتيين المعروفين على الساحة، ومن بينهم الفنانة نجاة مكي، والفنان عمار العطار، والفنانة أسماء بالحمر وغيرهم. ويأتي تنظيم المعرض بهدف تمكين أصحاب المواهب المحلية والتعريف بإنجازاتهم، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.