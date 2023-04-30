«نلتقي في أغسطس» رواية غير منشورة لماركيز تطرح في 2024

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

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تُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر «راندوم هاوس».

وأشارت دار «راندوم هاوس» في بيان، أول من أمس، إلى أن الرواية الجديدة لمؤلف «مئة عام من العزلة»، و«الحب في زمن الكوليرا» ستكون متاحة «عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك، سيشكل نشرها بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024».

بيان

والراوية التي تحمل عنوان «نلتقي في أغسطس» تمثل ثمرة «آخر جهود» الكاتب الراحل «في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات»، على ما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من المؤلفات الأدبية في مجالي القصة القصيرة والرواية.

ويشير معهد ثرفانتس إلى أن ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله، منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي، والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.

شهرة

ويعد غابرييل غارسيا ماركيز من أشهر كتاب الواقعية العجائبية، فيما يعد عمله «مئة عام من العزلة» الرواية الأكثر تمثيلًا لهذا النوع الأدبي. وبعد النجاح الكبير الذي لاقته الراوية، فإنه تم تعميم هذا المصطلح على الكتابات الأدبية بدءاً من سبعينات القرن الماضي.

وفي عام 2007، أصدرت كل من الأكاديمية الملكية الإسبانية ورابطة أكاديميات اللغة الإسبانية طبعة شعبية تذكارية من الرواية، باعتبارها جزءاً من الكلاسيكيات العظيمة الناطقة بالإسبانية في كل العصور. وتمت مراجعة وتنقيح النص من جانب غابرييل غارسيا ماركيز شخصياً. وتميز غارسيا ماركيز بعبقرية أسلوبه ككاتب وموهبته في تناول الأفكار السياسية.