دبي وجهة ترفيهية لمشاهير العالم

المصدر: دبي - البيان

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رصدت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً تواجد عدد من النجوم والمشاهير في دبي، لقضاء أمتع الأوقات في المدينة العامرة بأضواء الشمس والشواطئ الرملية، والوجهات الترفيهية.

وخلال عطلة الأسبوع الماضي وثقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك المشاهير اختيارهم للإمارة، للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الخاصة لأخذ قسط حقيقي من الراحة، ومكافأة أنفسهم ببعض «الكواليتي تايم» أو أوقات الجودة السعيدة بعيداً عن العمل.

مناطق جذب

أمضت الممثلة البريطانية جورجي بورتر، مؤخراً إجازة بدبي مع عائلتها، ليشقوا طريقهم حول معظم مناطق الجذب والمطاعم الشهيرة في دبي، وهو ما يوطد المدينة وجهة مليئة بالتجارب الغنية، فضلاً عن احتضانها عدداً من أبرز المطاعم الشهيرة حول العالم.

أما نجم بوليوود سلمان خان وإلى جانب عدسات الباباراتزي، التي التقطته في دبي قبل أيام، حيث شوهد في مركز «دبي مول» التجاري.

شارك النجم عبر حسابه على «إنستغرام» صورة له، أرفقها بوسم «دبي»، وأخرى جمعته بعدد من الجمهور والمعجبين، وأرفقها بوسم تضمن اسم المدينة كذلك.

إيقاعات لاتينية

مغني الراب الألماني المتعاقد مع مجموعة «يونيفيرسال» الموسيقية، لوتشيانو، الحائز العديد من الجوائز العالمية، أحيا حفلاً في دبي يوم السبت الماضي، أمتع خلاله عشاق الموسيقى، الذين استمتعوا بأسلوب لوتشيانو الفني البسيط والمميز، والإيقاعات اللاتينية المبهجة مع غروب الشمس، كما شهد الحفل أداء النجم الجزائري إدريس دوف.

وبعد وجودهما في دبي نوفمبر الماضي لقضاء شهر العسل عاد الملاكم الإنجليزي المحترف تومي فيوري لزيارة دبي برفقة زوجته مولي ماي.

وذلك لقضاء أول عطلة لمولودهما الحديث بامبي، وقد تم رصدهم وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم بمركز التسوق «دبي مول»، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطقس في فندق جميرا النسيم.