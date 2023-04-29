«كتاب الأصول: أصول اكتشاف وتطوير الذات وريادة الأعمال»

المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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«أحياناً تكون الخطوة الأولى هي السر في المضي قُدُماً»؛ «كتاب الأصول» يهديك السبيل لاكتشاف ذاتك وتطويرها لتحظى بالسبق في ميدان ريادة الأعمال من خلال مشروعك الخاص بهويته المميزة وعينيك معلقة بالسماء دوماً.

بعد المقدمة يبدأ محمد شاكر بعنوان «أصول اكتشاف الذات» كتمهيد لأصول معرفة الذات؛ ليلتفت إليك بالتساؤل «هل لحياتك معنى؟» فتكتشف «أصول وجودك في الدنيا» فتتعرف على مكونات رسالتك في الحياة وهي: أنت والناس والمجتمع لتحقيق معنى العبودية لله سبحانه بعمارة الأرض والاحتساب في كل عمل وطريق ثم يبين «أصول الدوافع» البشرية استناداً على هرم ماسلو.

ويفصل أكثر فيتوقف عند «أصول الثقة بالنفس» ويناقشها فهي التوازن الداخلي المستمد من الثقة بالله عز وجل؛ ليتابع في «أصول التعلم» فيذكر مراحل اكتساب عادة ومدى ارتباط الوعي بالمهارة فيها ثم يوجهك في «التحليل الرباعي S.W.O.T» إلى دراسة نفسك ما بين العالم الداخلي والعالم الخارجي؛ فتعرف نقاط قوتك وضعفك، وتدرك الفرص والتهديدات من حولك.

وفي «تبعية استقلال مشاركة» يوضح لك المراحل التي تمر فيها في نموك وتطورك؛ لينتقل إلى «أصول برمجة العقل»، ويفصّل في «أصول التطوير الذاتي» فيبين «أهمية التخطيط وتحديد الأهداف» وشروط «الهدف الذكي S.N.A.R.T» .

و«الهدف المتكامل» ثم يناقش معك «الخوف المرافق» ليُهديك «المفاتيح العشرة للنجاح» ثم يساعدك في توظيف «العادات السبع للناس الأكثر فعالية» لستيفن كوفي ليتوقف عند «أصول الموهبة» وكما قيل النجاح 1% موهبة و99% عمل ومثابرة؛ فيوجهك هنا لاستثمار الموهبة وصقلها وتوظيفها للنجاح موضحاً «أصول الوقت» و«أصول التغيير».

وبعد توضيح «مراحل القراءة» ينتقل إلى «أصول ريادة الأعمال والبيزنس»، ويتساءل «كيف بدأ البيزنس؟» ثم يشرح لك خطوات «أصول بداية مشروعك الخاص» و«أصول البراند الشخصي» .

موضحاً «أصول القيمة الحقيقية» والفرق بين «التوائم الثلاثة العميل - المشتري - المستهلك» ثم يبين «أصول الإدارة» ووظائفها الأساسية، ويوجهك في «أصول اختيار فريق العمل» و«أصول ريادة الأعمال» بالإضافة إلى «أصول نموذج العمل» و«أصول التسويق» ليختم الكتاب بـ«أصل الأصول» وهو الله عز وجل.

كتاب تربوي يوجهك من عالمك الداخلي لتكون رائد أعمال ناجحاً؛ فيغوص في أعماقك لتكتشف ذاتك وهو يوصيك بتطوير نفسك دوماً لتزداد قوتك وثقتك بمهاراتك.