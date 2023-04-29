«دبي أوبرا».. مايو حافل بالموسيقى

المصدر: دبي - البيان

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تختتم «دبي أوبرا»، مساء غد عروض «وست سايد ستوري»، المسرحية الاستعراضية الأشهر على الإطلاق، التي كانت قد انطلقت في في الخامس والعشرين من إبريل الجاري، لتطلق عروض شهر مايو.

أما الأربعاء المقبل، فتبدأ «دبي أوبرا» عروض شهر مايو، وتستهلها بحفل للفنانة الفرنسية إيماني، في حفل يمزج بين البوب والموسيقى الكلاسيكية، حيث الانسجام الساحر بين صوت إيماني العميق وأنغام ثمانية آلات تشيلّو. مع فودو تشيلّو. ويلي ذلك

حفل لعازف البيانو العالمي دينيس ماتسويف، الذي يلتقي جمهور دبي يوم الأربعاء على مسرح دبي أوبرا، حيث سيقدم مجموعة من روائع الموسيقى الكلاسيكية من مختلف الدول والعصور بأدائه المبدع،

تستضيف «دبي أوبرا»، يوم الجمعة، سلطان الطرب جورج وسوف في حفل مميّز، يشاركه فيه الفنان «آدم». في حين يشهد يوم السبت، حفل «يو كي بينك فلويد إكسبيرينس»، في أمسية هي احتفال حقيقي بكلّ ما أسهم في جعل فرقة بينك فلويد أسطورة بحدّ ذاتها. أما الأحد، فتقدم «روكيت إيفينتز ستوديو» اثنين من أبرز الفنانين الموهوبين على الساحة العالمية اليوم، أمين و آني لوراك.

وتشهد «دبي أوبرا»، يوم الخميس (11 مايو) أمسية فريدة من نوعها مع جاي شيتي، مضيف البودكاست «ون بروبوز». أما يوم الأحد (14 مايو)، تقدّم «دبي أوبرا» لمحبّي الموسيقى الكلاسيكية لوحات من التميّز السويسري. وفي جانب الكوميديا، يأتي زاكير خان بعرضٍ كوميدي جديد. فيما يعود دارا أوبرايان يوم الاثنين، إلى دبي في جولة وعرض جديدين.