«وحيدان في المنزل» على خشبة «الشارقة القرائي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يقدم مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 مسرحية الأطفال «وحيدان في المنزل»، من إنتاج «هيئة الشارقة للكتاب»، الجهة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع شركة «نجوم» من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة «بانثر للإنتاج الفني والمسرحي» من دولة الكويت، في سعي يعكس رؤية الهيئة في بناء جيل واعٍ ومخاطبته بأعمال فنية، ترتقي بذائقتهم، وتعزز معارفهم وخبراتهم، وذلك تحت شعار «عقول تتشكل».

ويشارك في هذا العمل كل من الفنانين الإماراتيين وديمة أحمد، ومحمد جمعة، وعبدالله نبيل، وسعود الزرعوني، والفنانين الكويتيين هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وأحمد بن حسين، وملك أبو زيد، وجنى الفيلكاوي. وتقام العروض على مدار 3 أيام في 12و13و14 مايو.

حيث يتاح شراء التذاكر من مركز إكسبو الشارقة. وتدور أحداث «وحيدان في المنزل» حول صبي وفتاة يجدان نفسيهما وحيدين، بعد غياب العائلة للسفر خارج البلد، وبعد حالة من المرح لقضاء الوقت في اللعب من دون رقابة من والديهما يفاجأ الأخوان بتهديد مخيف من عصابة تحاول اقتحام المنزل وسرقته، ليجدا نفسيهما في مواجهتها للدفاع عن البيت.