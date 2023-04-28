«الشارقة القرائي للطفل».. استعدادات نوعية وبيئة معرفية مثالية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عن تشكيل لجنة أمنية خاصة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، لإقامة المهرجان بأعلى معايير الأمن والسلامة، وضمان قضاء الزوار أوقاتاً ممتعة ومفيدة في بيئة صديقة للأطفال والكبار تراعي احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المختصة.

وعقدت اللجنة الأمنية أول اجتماعاتها أول من أمس، لمناقشة خطط أمن وسلامة زوار المهرجان، الذي سيقام من 3 وحتى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وضم الاجتماع ممثلين من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة الصحية، وإدارة مركز إكسبو الشارقة، لمناقشة خطط توزيع المهام على الفرق حسب اختصاصاتها.

وأدار الاجتماع العقيد ركن عمر علي الغزال، نائب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد سعيد عبيد السويدي، مدير إدارة المراكز بهيئة الشارقة للدفاع المدني، وعدد من الضباط والمسؤولين في الإدارات والجهات المختصة، إلى جانب بدر محمد صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي بهيئة الشارقة للكتاب..وعدد من الموظفين الإداريين بالجهات المختلفة.

وبحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نظمت اللجنة الأمنية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل عملية تدريب على طرق الإخلاء والتعامل مع الطوارئ صباح الخميس، شاركت فيها كل الفرق المعنية بتأمين المهرجان وسلامة زواره والعاملين فيه.

حيث أدى فريق المهام الخاصة بشرطة الشارقة ورجال الإطفاء بالدفاع المدني محاكاة لحوادث الحريق، استعانوا فيها بفرق كشف المفرقعات وطواقم الأقسام الأخرى، وشمل التدريب عمليات الإسعاف والإخلاء وإقامة الطوق الأمني، إضافة إلى فحص أجهزة الإنذار والتأكد من كل إجراءات السلامة في مقر المهرجان.

وقال بدر صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي بهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي أهمية تشكيل اللجنة الأمنية من منطلق أولوياتنا في هيئة الشارقة للكتاب لتوفير الأمن والسلامة لأعداد كبيرة من زوار المهرجان، أغلبهم من الأطفال، الذين يتوجب حضورهم بإشراف ومتابعة مستمرة من المشرفين والمتطوعين وأولياء الأمور، ونحن مستعدون بالتعاون مع كل الجهات المعنية ...».

مهام

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع كل الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة المهرجان وزواره وضيوفه، مع توزيع المهام لتلافي أي نوع من الحوادث أو الإصابات العرضية التي قد يتعرض لها الزوار.