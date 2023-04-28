«دبي للكوميديا» عروض ارتجالية وثقافات عالمية

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف مهرجان دبي للكوميديا لعام 2023، مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين، ضمن فعالياته التي تضم عروضاً ارتجالية متنوعة مليئة بالضحك.

ويقام المهرجان في وجهات عدة مميزة في دبي، ويستمر لمدة 10 أيام، بين 12 و21 مايو، ويستضيف أسماء جديدة، تنضم إلى مجموعة العروض اللامعة في مجال الكوميديا، مثل عرض ستاند أب بالمصري، وعرض ستيفن فروست إمبروف أول ستارز.

يقدم النجم الكوميدي المعروف ستيفن فروست، عرضاً ارتجالياً مضحكاً، مع دعابات عفوية فريدة، إلى جانب مجموعة أول ستارز، المؤلفة من أربعة مؤديين جريئين، يتفاعلون مع الجمهور بأسلوب مميز، مع فقرات ارتجالية مبتكرة مليئة بالضحك والدراما، وذلك في 17 مايو المقبل، على مسرح مول الإمارات.

ويضم عرض ستاند أب بالمصري، الذي يقام 18 مايو المقبل، في مسرح مول الإمارات، مجموعة من المواهب العربية المميزة التي نالت شهرة عالمية، مع عدد من الأسماء التي لمع اسمها في مشهد الكوميديا العربية، بمن فيهم محمد سالم وبولا سامويل ومحمد كنافة، إلى جانب وليد خيري ونهى كاتو وصلاح الدالي وعمر الحسن، المعروف باسم كنتاكي.