«عبقري البيانو» في دبي أوبرا 4 مايو المقبل

المصدر: دبي ــ ريم الكمالي

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تستقبل دبي أوبرا 4 مايو المقبل، عازف البيانو الروسي العالمي «دينيس ماتسويف» لتقديم معزوفاته الكلاسيكية لأشهر موسيقيي العالم، تلك التي قدمها في جولاته في أغلب عواصم الموسيقى المعروفة، عازفاً بأصابعه الذهبية مقطوعات شهيرة لموزارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي...وملهمه في العزف الموسيقي الروسي «رخمانينوف»

قدم «ماتسويف» في تاريخه القصير والكبير أعظم الأعمال الموسيقية، وبات يصنف أنه في مصاف عازفي البيانو الأشهر في العالم في القرن الواحد والعشرين، وهو من مواليد 1975م، وعلى الرغم من صغر سنه، بات يلقب بـ«عبقري البيانو» لقدرته على ترجمة إحساس المقطوعات الشهيرة.

ولأن «دينيس ماتسويف» من أسرة موسيقية، فوالدته عازفة بيانو، ووالده عازف بيانو وملحن، ما أنتج عن ذلك أذناً موسيقية لدينيس منذ الثالثة من عمره، إذ عمل والديه على موهبته ووضعه في مسابقات موسيقية تلفزيونية وتدريبه بشكل خاص، ليصبح اليوم من أبرز عازفي البيانو في العالم.

بالإضافة إلى أنه اليوم مستشار موسيقي ثقافي في الحكومة الروسية، وله الفضل في تغيير أسلوب العزف في المدارس الابتدائية الروسية.

أما من ناحيته، يؤكد بأن معلمه الأول الذي تأثر به هو الموسيقي الروسي «سيرجي رخمانينوف» (1873 – 1943)م، وهو واحد من أعظم عازفي البيانو في تاريخ الموسيقى، والذي يكمن إبداعه في أسلوب عزفه الرومانسي المميز، وتأثيراته لم تكن على دينيس ماتسوف فقط، بل على كل الموسيقيين الروس قبله، من تشايكوفسكي، وريمسكي وكورساكوف وغيرهم.

وسيكون جمهور دبي أوبرا على موعد مع «دينيس ماتسويف» 4 مايو المقبل للاستماع إلى أدائه المميز، ومفاجآته الرائعة، وهو المعروف بارتجاله بعض المقطوعات، كما كان يفعل خلال جولاته العالمية والعزف بمهارة نادرة، كما سيستمتع بالحفل المولعين بآلة البيانو التي تُشعر بالاسترخاء لكل مستمع للعزف عليها بمهارة، لتصبح تأثيرات الإيقاعات المختلفة تنساب إلى القلب والذهن والأذن.