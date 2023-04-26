«الناشرين الإماراتيين» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

المصدر: الشارقة ــ البيان

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عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي السادس 2023 بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية والناشرين الأعضاء، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع. وخلال الاجتماع، انتخبت الجمعية أعضاء مجلس إدارتها الجديد 2023 - 2025، حيث ترشح سبعة أعضاء عن خمسة مقاعد.

وأسفرت نتائج التصويت على مجلس الإدارة الجديد عن فوز كل من عبدالله الكعبي من دار الرمسة للنشر، ومحمد بن دخين من دار التخيل للإعلام، وأميرة بوكدرة من منشورات غاف لتجارة الكتب، وفاطمة الخطيب من دار سدرة لخدمات النشر، وعبدالله الشرهان من دار أجيال للنشر.

أهمية

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أهمية الجمعية العمومية بوصفها تجمُّعاً سنوياً لقادة الصناعة والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثنياً على تعاون وزارة تنمية المجتمع المتواصل وإسهامها في تفعيل دور الجمعيات ذات النفع العام في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع بكفاءة وفعالية.

وقال: «يشكّل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الناشرين الإماراتيين منصة لمناقشة وتطوير الأفكار والمفاهيم الجديدة بهدف تطوير قطاع النشر في الإمارات والارتقاء به إلى مستويات عالمية، وترسيخ مساهمته الفاعلة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة». وأشار إلى أن حدث هذا العام اكتسب أهمية خاصة لأنه تضمن التصويت وانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثامنة، مرحباً بالأعضاء الجدد، ومتمنياً لهم التوفيق.

وأضاف: «لقد اعتمدنا خطة عمل الجمعية وبرامجها للعام الحالي، مركزين على كل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنمو لأعضائنا من الناشرين على مستوى الدولة لتحقيق نقلة نوعية في أنشطتنا، خاصة في مجال توزيع الكتب وتسويقها، بما يسهم في تعزيز دورنا في خدمة أعضائنا ورفد قطاع النشر في دولة الإمارات».