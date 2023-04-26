23 فعالية لـ«مكتبات الشارقة العامة» في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت «مكتبات الشارقة العامة» في فروعها الـ6، خلال شهر رمضان 23 فعالية، استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت ورش عمل وندوات وعروضاً وأنشطة تعليمية وتثقيفاً دينياً وصحياً.

وغطت الفعاليات موضوعات متنوعة في مجالات القراءات القرآنية والتجويد والتحفيز على الإبداع وتنمية القراءة السريعة والتدريب على الرسم، والتوعية بأهمية التوازن الصحي، وانتظمت الفعاليات في فروع مكتبات الشارقة العامة في كل من: الشارقة وخور فكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو.

وقدمت مكتبة الشارقة العامة، خلال شهر أبريل 4 فعاليات، تضمنت ورشة لتعليم الرسم بالقهوة، وعرضاً مسرحياً للأطفال مستوحى من قصص لشكسبير، وورشة عمل كشفت للمشاركين عن أسلوب نظام (الديوي العشري) لفهرسة الكتب، وعرفتهم على خطوات إعارة الكتب للقراء وسرعة البحث عنها في أرشيف المكتبة.

إضافة إلى محاضرة تحفيزية استهدفت الناشئين واليافعين، وجاءت بعنوان «قانون التكرار يحقق المستحيل»، تناولت مراحل التحفيز الذاتي لتحقيق الأهداف، والوصول إلى النجاح.