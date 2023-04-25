23 فعالية لـ«مكتبات الشارقة العامة» في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت «مكتبات الشارقة العامة» في فروعها الـ6، خلال شهر رمضان 23 فعالية، استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت ورش عمل وندوات وعروضاً وأنشطة تعليمية وتثقيفاً دينياً وصحياً.

وغطت الفعاليات موضوعات متنوعة في مجالات القراءات القرآنية والتجويد والتحفيز على الإبداع وتنمية القراءة السريعة والتدريب على الرسم، والتوعية بأهمية التوازن الصحي، وانتظمت الفعاليات في فروع مكتبات الشارقة العامة في كل من: الشارقة وخور فكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو.

ورش

قدمت مكتبة الشارقة العامة، خلال شهر أبريل 4 فعاليات، تضمنت ورشة لتعليم الرسم بالقهوة، وعرضاً مسرحياً للأطفال مستوحى من قصص لشكسبير، وورشة عمل كشفت للمشاركين عن أسلوب نظام (الديوي العشري) لفهرسة الكتب، وعرفتهم على خطوات إعارة الكتب للقراء وسرعة البحث عنها في أرشيف المكتبة.

إضافة إلى محاضرة تحفيزية استهدفت الناشئين واليافعين، وجاءت بعنوان «قانون التكرار يحقق المستحيل»، تناولت مراحل التحفيز الذاتي لتحقيق الأهداف، والوصول إلى النجاح.

تدريب

واستقطبت مكتبة دبا الحصن العامة جمهورها خلال شهر أبريل بفعاليات نوعية، شملت التدريب على «القراءة السريعة» وتحسين الذاكرة وزيادة التركيز وتقليل التشتت أثناء القراءة، ومحاضرة متميزة حول الاقتصاد الدائري والاستدامة.

ومحاضرة بعنوان «المرونة الاجتماعية» قدمتها ولاء سعيد، التي ركزت على استعراض قدرة المجتمع وقابليته للتأقلم والتكيف مع مختلف الضغوط، وخصصت مكتبة دبا الحصن فعالية، تناولت إشكاليات مرحلة المراهقة وخصائصها بعنوان «في بيتنا مراهق».

ترتيل وتجويد وتأمل

وركزت فعاليات شهر أبريل في مكتبة خورفكان العامة على العلوم القرآنية، من خلال محاضرتين علميتين، الأولى بعنوان «ورتله ترتيلاً»، التي تناولت أحكام التلاوة والتجويد، فيما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان «تأملات قرآنية» واستعرضت جوانب من الأبعاد المعرفية في القرآن الكريم.

فيما تناولت ندوة «نحن نسأل وأنت تجيب» أحكام التجويد والتلاوة، وتحفيز الإقبال على تلاوة القرآن الكريم، وسلطت المكتبة الضوء على دور الإرث الديني في التربية وتنمية حسن التعامل في الندوة، التي جاءت بعنوان «كيف نربي أطفالنا إيمانياً».

إتيكيت وزخرفة

وللتعريف بالقواعد والمهارات، التي تتضمنها الثقافة الإسلامية وتأثيرها الإيجابي على سلوك الفرد والمجتمع نظمت مكتبة كلباء العامة فعالية حول «الإتيكيت في الثقافة الإسلامية»، وتناولت في فعالية أخرى معالم وخصائص فن الزخرفة الإسلامية وتاريخ هذا الفن، وتلتها ورشة رسم باستخدام الشاي والقهوة، لتختم المكتبة برنامجها لشهر أبريل بجلسة حملت عنوان «كيف تستثمر شهر الخير» لتعزيز القيم وإدارة الوقت.

توازن صحي

أما مكتبة الذيد العامة فنظمت لجمهورها خلال شهر أبريل فعاليتين، الأولى بعنوان «حرر ذاتك» ركزت على عرض الخيارات المتاحة أمام الفرد لتطوير حياته والتخلص من العوائق، وتناولت الفعالية الثانية، التي قدمتها عبير ناجم الراسبي «كيف يعلمنا رمضان المثابرة»، واستثمار الوقت في تنمية المهارات.