«الشارقة للرسوم المتحركة» يجمع منتجي المحتوى المرئي مع ناشري الكتب لتطوير أعمال مشتركة

المصدر: الشارقة - البيان

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ينطلق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشين)، الحدث العالمي، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» للمرة الأولى في المنطقة على مدار ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 مايو بـ«مركز إكسبو الشارقة»، موفراً منصة تجمع منتجي أعمال الرسوم المتحركة السينمائية والتلفزيونية مع نخبة من أبرز الناشرين في المنطقة والعالم، ضمن سلسلة من الاجتماعات، بهدف تعزيز الشراكات لتطوير أعمال مرئية نوعية مشتركة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر برنامجاً حافلاً بورش العمل والدورات المتخصصة، إلى جانب عدد من الاجتماعات المغلقة، لتعريف الناشرين على عالم بيع حقوق الملكية لمنتجي الرسوم المتحركة، ومشاركة الرؤى والتوجهات، وأفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى استكشاف سبل الحصول على التراخيص، والتعاون مع منتجي الرسوم المتحركة العالميين.

وتناقش الاجتماعات المغلقة جملة من الموضوعات، أبرزها؛ الملكية الفكرية، وحقوق الإنتاج والنشر والتوزيع، وكيفية تقييم الصفقات المحتملة، والتفاوض حول شروط التراخيص، وأفضل الممارسات المتبعة لإدارة عملية إبرام الصفقات وتحديد بنود التراخيص.

دعم

وقالت خولة المجيني، المديرة التنفيذية لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (الأنيميشن): «في بادرة هي الأولى في المنطقة تنظم هيئة الشارقة للكتاب هذا المؤتمر العالمي، في إطار أهدافها الرامية لدعم الناشرين وتطوير علاقاتهم مع منتجي صناعة الرسوم المتحركة العالميين، بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الرسوم المتحركة، وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع إنتاج المحتوى المرئي، والارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية».

وأضافت: «يوفر المؤتمر لكل العاملين في قطاع النشر والإنتاج والتوزيع على المستويين المحلي والعالمي فرصة التعارف وتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التواصل.

ويسهم بتسهيل آليات بيع وشراء حقوق الملكية والإنتاج والنشر والتوزيع في قطاع صناعة المحتوى المكتوب والمرئي، مجسداً جهود إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب في النهوض بقطاع صناعة رسوم كتب الأطفال، وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية».

قائمة

وتضم قائمة المنتجين العالميين المشاركين في الاجتماعات المغلقة نخبة من النجوم، ومنهم: فرانك فالكون، الرئيس والمدير الإبداعي التنفيذي لشركة «غورو استديو»، التي أنتجت أعمالاً مثل (PAW Patrol) و(Justin Time) و(Ever After High) و(Falcone).

ويشارك باسكال شارو، الرئيس التنفيذي لاستديو «فورتيش بروداكشين»، الذي يكشف عدداً من الجوانب الإبداعية وراء إنتاج مسلسلات تلفزيونية ناجحة وتجربته، التي حصد خلالها 4 جوائز إيمي، و9 جوائز آني.

ويعرض أوليفر هايت، الرئيس التنفيذي لشركة «بلو زو بروداكشنز» الحائزة العديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA، مجموعة من دراسات الحالة حول أحدث مشاريع شركته.

ويشارك إدواردو جاراغوري، مدير تطوير الأعمال وتوليد الإيرادات في شركة «زنكيا»، خبرته، التي بدأها مستشاراً في مجموعة بوسطن الاستشارية في مدريد.

ويناقش جورجيو سكورزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «موفي مينتي» إمكانات الرسوم المتحركة الكبيرة خارج ارتباطها التقليدي بترفيه الأطفال، ويستعرض نموذج التعاون مع «نتفليكس» لإنتاج مسلسل «هذا العالم لا يمكنه أن يهزمني».

ويتناول المخرج الإبداعي أندريا بوزيتو، المؤسس المشارك لاستوديو «بوزيتو»، العملية الإبداعية وراء مخطط القصة للإنتاج المخصص للرسوم المتحركة، ويثري تجربة المشاركين في مجال تخطيط القصة، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.