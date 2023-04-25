100 عمل لجيرهارد ريشتر في برلين

المصدر: برلين ــ د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم المعرض الوطني الجديد في برلين مئة من أعمال الرسام جيرهارد ريشتر منذ سلمتها مؤسسة الرسام للمعرض الشهير بموجب اتفاقية إقراض طويلة الأمد.

وفي ظل المجموعة الجديدة لأعمال الرسام الألماني البالغ 91 عاماً، والذي يعد دولياً أحد أهم الرسامين المعاصرين، ترسخ برلين صورتها وجهة مهمة لمحبي أسلوب ريشتر بسحب طبقات من الطلاء على قماش كانفاس وغيره من النهج المجرد.

ومن المقرر عرض الأعمال المئة، التي تشمل لوحتي «4900 لون» (2007) و«ستريب» القائمة على الحاسوب (2013/‏‏2016)، في إطار معرض «جيرهارد ريشتر 100 عمل لبرلين» في أبريل وسيعرض في قبو المعرض الوطني الجديد حتى 2026.