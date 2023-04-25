22 كاتباً من 11 دولة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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تفتح فعاليات الدورة الـ 14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الباب أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين بأدب الطفل للقاء 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة، يشاركون من 11 دولة حول العالم، حيث يقدم المهرجان، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «عقول تتشكل»، خلال الفترة من 03 إلى 14 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، برنامجاً متكاملاً من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية.

تضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها، الكاتب الأمريكي روس ويلفورد؛ وهو صحفي سابق وكاتب حر ومنتج تلفزيوني حر. ويستضيف المهرجان ياسمين وارجا؛ الكاتبة الأمريكية، التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز.

ويلتقي زوار المهرجان الكاتبة الهندية «خيرونيسا»، وهي كاتبة هندية للأدب الطفولي، وأكاديمية، وكاتبة مقالات، وهي أيضاً المؤلفة لمجموعة «Butterfingers» (باترفينغرز)، السلسلة الكوميدية الشهيرة؛ وشارون كاميرون، الروائية الكندية الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز؛ والكاتبة الأمريكية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب «Learn to Get Along»، الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال.

تجربة

وتشارك في المهرجان فرانشيسكا مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية، التي تعرض تجربتها في تأليف كتاب «لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر»، الذي يلهم الأهالي بتغيير النظرة السلبية حول مرض التوحد.

ويشهد المهرجان أيضاً مشاركة كل من إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على ميداليات عدة؛ وشيكو نغورو، الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية.

ويشارك في المهرجان روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الإسكتلندي والحائز على جوائز عدة، أطفال المهرجان شغفه برواية القصص، بينما يقدم د. فابريس جومون، المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز على جوائز، رؤى قيّمة حول ثنائية اللغة والتعليم.