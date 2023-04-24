مسبار الأمل يُهدي العالم خريطة للمريخ

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إعلان جامعة نيويورك في أبوظبي نال اهتماماً وانتشاراً واسعين في الأوساط المهتمة بالفلك والاكتشاف، والفنون البصرية أيضاً، فقد نجح فريق بقيادة عالم الفلك والباحث في مركز علوم الفضاء بالجامعة، الدكتور «ديمترا أتري» بوضع خريطة فوتوغرافية لكوكب المريخ باستخدام صور حصرية التقطتها كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI)، التي تمتلك أنظمة تصوير فائقة التطوّر، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي يدور حالياً في مدار الكوكب الأحمر.

الخريطة الفوتوغرافية تكوّنت من أكثر من 3000 عملية رصد من كاميرا الاستكشاف الرقمية المركّبة على متن المسبار، حيث قام الفريق بإنشاء الخريطة الملوّنة من خلال تجميع آلاف الصور على مدار سنة مريخية واحدة، ما يعادل عامين أرضيين. وتُظهر الخريطة مناطق ومعالم من المريخ تُبرز تضاريسه الرئيسة بدقة استثنائية، بما في ذلك قمم جليدية قطبية وجبال وبراكين وبقايا أنهار جافة وبحيرات ووديان وفوهات الارتطام بالنيازك.

يعتزم الدكتور «ديمترا أتري» إتاحة الوصول إلى الخريطة للجميع في مختلف أنحاء العالم، كجزء من إصدار متطوّر من «أطلس المريخ»، المُفترض نشره باللغتين العربية والإنجليزية، ليمنح ذلك الباحثين والطلاب أداةً فائقة الفائدة لتعميق معرفتهم حول المريخ، بما يؤكد الإمكانات التي يتمتع بها قطاع الفضاء في الدولة، الذي يحقّق تقدّماً عظيماً، مشكّلاً حافزاً كبيراً لاستقطاب الشباب الإماراتيين إلى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة، وفي الوقت نفسه يعزّز حضور الفنون البصرية ودورها الجوهري في القطاعات العلمية وأغلب قطاعات المعرفة البشرية.

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في الإمارات.. تتضافر العلوم والفنون لصناعة مستقبل مُذهل

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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