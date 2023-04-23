إيماني في «دبي أوبرا» فرنسية من جزر القمر تغني للعالم

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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تستقبل دبي أوبرا في الثالث من مايو المقبل، العازفة والمغنية الفرنسية «نادية ملاجو»، الشهيرة باسم إيماني، التي تعود أصولها إلى جزر القمر، والتي أبدعت لنفسها تاريخاً موسيقياً ساحراً منذ أن بدأت مسيرتها الغنائية على مسارح فرنسا، وتسجيلها ألبومات باللغة الفرنسية والإنجليزية، لتحصد جمهوراً واسعاً معجباً بصوتها، ومقدراً عظمة إحساسها، وهي تغني الأغاني الشعبية وموسيقى (السول)، والسول بمعنى الروح، ويشار غالباً إلى الموسيقى الأمريكية والأفريقية المختلطة، ولهذا النوع شعبية عالية.

تعزف إيماني على آلة الكمان والتشيللو، كما أنها ليست مغنية وموسيقية وعازفة فقط، بل شاعرة وكاتبة أغاني، كما أنها كانت عارضة أزياء ورياضية عالمية معروفة في ألعاب القوى، حتى احترفت الغناء، وحصلت ألبوماتها على جوائز موسيقية عديدة.

والجدير بالذكر أن إيماني مولودة في مرسيليا الفرنسية عام 1979، وأكملت تعليمها في مدرسة داخلية هناك، فوالدها كان يعمل في سلاح الجو الفرنسي، ولديها لغاتها الأولى المستخدمة في موطنها وعائلتها، مثل العربية والقمرية (السواحلية) والفرنسية، فأصبحت تعزف وتؤلف القصيدة الغنائية، وتغني بصوتها الساحر، الذي أذهل جمهورها، منذ أن غنت على مسارح باريس التاريخية.

أما بعد تاريخها في موسيقى البوب، وتأديتها بصوتها الساحر والعميق أغاني لكبار المغنيين، من بوب مارلي، الذي يعود أيضاً بجذوره إلى جزر جامايكا، إلى «كات ستيفنز» المعروف اليوم بيوسف إسلام، تقف اليوم إيماني، وهي في الأربعينيات من عمرها، كقوة موسيقية لا يستهان بها، آتية إلى دولة الإمارات، لتمزج صوتها المميز مع أنغام وأصوات التشيللو الدافئة، في تزاوج إبداعي على مسرح «دبي أوبرا».