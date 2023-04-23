دبي.. واحة لروائع فنون النحت والخزف

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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استقطبت فنون النحت والخزف بعراقة تاريخها وتعدد مدارسها وأنماطها، جمهوراً عريضاً من محبي الفنون والحرف اليدوية، من خلال العديد من الفعاليات والمعارض التي تحتضنها إمارة دبي موطن الصناعات الإبداعية والثقافية. وتسهم دبي في إثراء فنون النحت والخزف بكل ما هو جديد لمواكبة العصر والتطورات، وفتح آفاق جديدة أمام مبدعيه.

توثيق التجربة

وفى السياق، يؤكد خليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن التجربة الفنية المحلية في مجال النحت والخزف تعد من أجمل وأغنى التجارب في الوقت الحالي.

وذلك كون الفنان المعاصر والمقيم في دولة الإمارات بات أكثر قدرة على توثيق العديد من الملامح التراثية في القطع المعروضة المتأثرة بالثقافة والحضارة، لذلك من الطبيعي أن نجد هذا التأثير مستمر في أعمال أغلب الفنانين التشكيليين التي اتسمت بالحداثة لمواكبة العصر والتطور الموجود حالياً.

حرفية الجمال

ويضيف خليل: تشكل المادة في حد ذاتها قيمة جمالية ملهمة في تشكيل قصة العمل ويجب أن ننظر لها على أنها غاية وتملك كيفيات حسية خاصة من شأنها أن تعين على تكوين الموضوع الجمالي ليحصد الإعجاب إزاء هذه الأعمال أو غيرها لقدرتها على استحضار شخوص ونماذج للأزمان البعيدة، لا تُعبّر فقط عن انفراد الشخصيّة، بل وعن ملامح التاريخ والثقافة وفن الجمال.

جهد إبداعي

ويؤكد الفنان والنحات إدريس بي أن فنون الفخار والخزف في الإمارات تبدع تصاميم بقوالب متعددة باتت عنواناً للفنون المعاصرة وتقنياتها التي تحمل بصمة الجيل الجديد من الخزفيين الإماراتيين، ومن جانب آخر أسهمت الفعاليات الفنية والثقافية في دبي بطرح رؤى وأعمال فنية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التوجهات المعاصرة المحلية التي تسهم في تعزيز التواصل الإنساني والحضاري.

تقنيات معاصرة

وتقول الفنانة التشكيلية أسماء العريض: إن تصميم الفخار والخزف المعاصر التي نشاهدها اليوم في العديد من المعارض الفردية أو المشتركة في إمارة دبي لم تعد تستنبط موضوعاتها من الأنماط التقليدية المتعارف عليها.

ولكنها اتخذت من إيحاءاتها نقطة انطلاق متجددة للبحث عن الإبداع بلا حدود، ومن خلالها يعبّر عن ملامح الحضارات القديمة مع إسقاط بعض سمات العصر الحديث، ويمكن ملاحظة التحولات الأسلوبية من جيل إلى آخر وتلمس المنابع التراثية للإبداع المعاصر وتعدد أساليب الإبداع في الخزف.