عيد الفطر في مصر.. مظاهر وعادات مميّزة

المصدر: القاهرة - البيان

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تُعدُّ مظاهر الاحتفال في مصر بعيد الفطر السعيد مختلفة، ولها طقوس تميزها عن بقية الشعوب العربية، حيث يحرص المصريون بعد أداء صلاة العيد، على تبادل الزيارات والتهاني، ثم التجمُّع العائلي على وجبة الإفطار في الساحات الكُبرى.

وفي مصر تكتظ المساجد الكبرى وساحات الصلاة، إذ يبدأ الاحتفال بالعيد في مصر بالصلاة، وارتداء الملابس الجديدة الزاهية، ومن أهم العادات التي يفعلها المصريون في كلّ عيدٍ هي التجمُّع العائلي بعد الصلاة عند الجدّ أو الجدّة، أو في أحد بيوت العائلة، لتناول وجبة الإفطار، ثم تبادل الزيارات طوال أيام عيد الفطر المبارك. ويعتبر الكعك والبسكويت من أشهر المأكولات المصرية التي يهتم المصريون بعملها وتجهيزها مع نهايات رمضان، وهو جزء مهم من الاحتفالات التي تميّز احتفالات المصريين.

وتعكف ربّات البيوت في مصر على إعداد الكعك وتسويته داخل الأفران، وتشتهر مصر بتكاتف الأهالي طبقاً للتقاليد الشعبية بالقرى الريفية، حيث يتجمعون لصنع الكعك السادة والمحشي بالعجوة والسُكّر والملبن.

احتفالات

تبدأ احتفالات المصريين أول أيام العيد بأداء صلاة العيد؛ حيث يبدأ الأطفال في التجمُّع في ساعات الصباح الباكر لفرش سجادات الصلاة، وترديد تكبيرات العيد في الميكروفون بصوتٍ جهور؛ فيما يفضل الكثير من المصريين الذهاب إلى المقابر عقب انتهاء صلاة العيد مباشرة ؛ لزيارة موتاهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم.