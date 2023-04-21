الشارقة تتعاون مع الناشرين الأوروبيين في حقول الاقتصاد المعرفي

المصدر: لندن - البيان

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فتحت إمارة الشارقة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 50 من «معرض لندن الدولي للكتاب»، بوابات التواصل أمام قطاع صنّاع النشر الأوروبي، ومؤسساته الثقافية والمعرفية، لبناء جسور تواصل مع المشهد الثقافي العربي والإماراتي، حيث شاركت بجناح خاص أشرفت عليه «هيئة الشارقة للكتاب»، معلنة عن بدء مرحلة جديدة من تعزيز التعاون في الاقتصاد المعرفي مع صناع النشر الأوروبي.

وشهد جناح الإمارة المشارك، حضوراً واهتماماً كبيرين من كبرى المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الإنجليزية والأوروبية، إذ كانت الإمارة خلال العام الماضي ضيف شرف الدورة الـ49 من معرض لندن الدولي للكتاب، وشكل الاحتفاء بها تتويجاً دولياً للنموذج الذي قدمته الإمارة، من اهتمام بالكتاب والمبدعين، والمكتبات، وتوفير مصادر المعرفة، وتوسيع حجم سوق النشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وربطه مع نظيره الغربي والآسيوي من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي بات أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء الحقوق.

وكشفت إدارة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التابعة لهيئة الشارقة للكتاب عن توصلها لاتفاقات مع مجموعة من الناشرين البريطانيين والأوروبيين لافتتاح أفرع لشركاتهم ضمن «مدينة الشارقة للنشر» لتغطية أسواق الشرق الأوسط وآسيا والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدينة لربط أسواق النشر العالمية، حيث اجتمع وفد المدينة خلال المشاركة بأكثر من 35 دار نشر.

فرص

وقدمت هيئة الشارقة للكتاب، في المعرض الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، الفرص المتاحة لتعزيز مجالات العمل المشترك مع المؤسسات المعرفية الأوروبية، وفي الوقت نفسه أتاحت المجال أمام زوار المعرض والقراء باللغة الإنجليزية للتعرف على نتاج المبدعين والأدباء والباحثين الإماراتيين والعرب، حيث شهد جناح الإمارة عرض إصدارات مختارة بالإنجليزية من: «منشورات القاسمي»، و«دائرة الثقافة».

وبحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب مع عدد من مسؤولي كبرى مؤسسات النشر مجالات التعاون المشترك للارتقاء بصناعة الكتاب.

حيث التقى بكل من: جون انغرام رئيس مجلس إدارة «إنغرام كونتنت جروب»، وماركوس دولي المدير التنفيذي السابق لـ «بينغوين راندوم هاوس»، وبيرمندا مان الرئيس التنفيذي لشركة «بونير بوكس» في المملكة المتحدة، وإيان تشابمان الرئيس التنفيذي والناشر لدار نشر سايمون آند شوستر، واستعرض معهم الفرص التي توفرها الهيئة من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وما ترافقهما من فعاليات كبرى مثل:

مؤتمر الناشرين، ومؤتمر الموزعين و«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» وجائزة ترجمان، ومنحة الترجمة، وغيرها من الجهود الدولية. وقال أحمد العامري: في كل مشاركة لإمارة الشارقة في المحافل والمعارض الدولية، تؤكد نجاح وقوة مشروعها الحضاري والثقافي.

وتجسد على أرض الواقع سداد الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بقوة المعرفة وأثر الكتاب في تمتين العلاقات بين بلدان العالم ومجتمعاتها، وأكد أن صناعة المعرفة ليست فرصة لبناء راهن المجتمعات وتعزيز مكانتها بين ثقافات العالم، وحسب، وإنما هي الصناعة الأكثر استدامة وتأثيراً على بناء مستقبل أفضل للعالم بأكمله. كما بين أن الشارقة حريصة على الاستثمار المعرفي في قطاع النشر العربي والعالمي.

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «شهد جناح إمارة الشارقة في معرض لندن للكتاب إقبالاً واسعاً من المشاركين والزوار، حيث باتت الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محطة رئيسية في أهم معارض الكتب العالمية وبوابة الناشرين لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ونقطة التقاء صناع النشر والكتاب، وخلال مشاركتنا، عقدنا اجتماعات مثمرة مع عدد من الناشرين البريطانيين والأوروبيين ضمن تحضيراتنا لمؤتمر الناشرين الدولي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل.. وغير ذلك الكثير».