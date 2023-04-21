«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تناقش «حقوق الملكية الفكرية» و«كتابات السفر»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جلسة ضمن فعاليات سلسلة حوارات المعرفة بعنوان «جميع الحقوق محفوظة: الملكية الفكرية للمبدعين».

وندوة نقاشية ضمن برنامج دبي الدولي للكتاب بعنوان «كتابات السفر.. ذكريات وأحداث»، وذلك خلال اليوم الثاني من مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب؛ أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب، الذي اختتم في أولمبيا – لندن أمس.

وناقشت الجلسة الأولى التي عُقدت ضمن سلسلة حوارات المعرفة بعنوان «جميع الحقوق محفوظة: الملكية الفكرية للمبدعين»، واستضافت خلالها إريكا وولف موراي، خبيرة في التفكير الإبداعي والمؤسّس لشركة لولا ميديا، أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والحفاظ على عملهم الإبداعي.

وأكدت موراي أن أهمية الملكية الفكرية تكمن في كسب الاعتراف والمنفعة المادية، وأنه يجب اعتماد منهجية بسيطة لبناء الملكية الفكرية الخاصة، مشيرةً إلى أن الشركات الخاصة الصغيرة يمكن أن تحمي الملكية الفكرية الخاصة بها بنفس مستوى الشركات الكبيرة، كما يمكنها اتخاذ خطوات استباقية بتسجيل المنتجات الفكرية مسبقاً لحمايتها من التقليد والغش.

احترافية

كما استضافت الندوة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات برنامج دبي الدولي للكتاب بعنوان «كتابات السفر.. ذكريات وأحداث» الدكتورة وفاء ثابت المزغني، رئيس المجلس العالمي لكتب اليافعين.

وهدفت الندوة إلى مساعدة الكتاب الشباب على امتلاك الأدوات للوصول بهم إلى مستوى عال من الاحترافية. وأكدت المزغني ضرورة امتلاك الفرد الراغب في أن يكون كاتب سفر على العديد من التقنيات والأدوات التي تساعده في استقاء الشروط لإنتاج كتابة إبداعية صحيحة، بالإضافة إلى أهمية التدوين خلال الرحلات عبر استعمال القلم ودفتر الملاحظات لإعطاء حافز إضافي لتشجيع الكاتب على الكتابة.

آفاق

إلى جانب ذلك، نظمت المؤسسة خلال اليوم الأول على منصتها في معرض لندن الدولي للكتاب ندوة بعنوان «الترجمات من وإلى العربية» والتي استضافت خلالها المترجم إبراهيم آل سنان، رئيس تحرير دار رف للنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، والمترجمة دلال نصر الله، وأدار الندوة الشاعر والإعلامي حسين درويش.

وتناولت الندوة آفاق الترجمة من اللغة العربية إلى لغات العالم، والمعوقات التي تواجهها، حيث أكد المشاركون أهمية الترجمة المتخصصة وضرورة أن يكون المترجم ملماً باللغات التي يقوم بترجمتها، وأهمية مراجعة المادة المترجمة من قبل محرر متخصص بعد انتهاء المترجم من عمله.