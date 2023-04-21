27 مبدعاً عربياً يشاركون في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحظى زوار النسخة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل بمركز إكسبو الشارقة، بلقاء 27 مبدعاً من 10 دول عربية، يمثلون نخبة من المؤلفين والأكاديميين والرسامين والمتخصصين في عالم أدب الأطفال الذين حصدوا جوائز عربية وإقليمية مرموقة.

وذلك في إطار تسليط الضوء على تجارب أبرز المبدعين العرب في مجال التأليف والكتابة للأطفال ومشاركة خبراتهم أمام الجمهور العربي.

ويستضيف المهرجان الذي ينطلق تحت شعار «عقول تتشكَّل» عدداً من أعلام أدب الطفل من الوطن العربي، ومنهم الكاتبة والشاعرة المصرية أمل فرح، الدكتورة فادية دعاس، مهند العاقوص، جنان حشّاش، سماح أبو بكر، إضافة إلى عدد آخر كبير من المبدعين المتخصصين.