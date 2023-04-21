أبجديات الفنون في دبي تروي قصص الثقافات

المصدر: دبي ـــ نهى حوّا

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معارض فنية متنوعة لنخبة من مبدعي العالم تقام في شتى أرجاء دبي، لتبرز مكانة الإمارة العالمية وتجاربها الثقافية، وتحول دبي إلى واحة فنون وإبداع تروي قصص الثقافات.

وقد سلط موقع «واتس أون» الضوء على بعض من تلك المعارض المقامة في الإمارة، ومنها معرض «أية لاين أوف فورين فيرسز» في «غرين آرت غاليري» في السركال أفينيو بدبي.

والذي يتشابك عبره التاريخ الثقافي والسياسي لفنانتين وهما، هيرا بويوكتشان وسهير شاه، لإظهار كيف شكلتا صداقات في مراحل مهمة من حياتهما.

ويتحدث المعرض عبر هذا الحوار الفريد المرتبط بالتجربة المشتركة عن قوة الذاكرة والمرور عبر مناظر طبيعية مضطربة، حيث تتعمق الفنانتان في جغرافية المكان، وباستخدام الكتابة والرسم تبحران عبر التاريخ.

إبداعات

ورصد الموقع إبداعات الفنانة البريطانية الهندية، أمبا سايال-بينيت، في معرضها «الهندسات المعمارية الزائدة» المقام في «كربون 12» في السركال أفينيو، حيث تستكشف كيف تكون طرائق التجريد إقصائية، وتوجد حدوداً بين الحاضر والغائب والآخر. ويركز عملها على الحداثة وأشكاله المختلفة في العالم إضافة إلى حركة الجسد والمعرفة في أنحاء العالم، وتسلط الضوء على تجارب الشتات، وكيف تكافح دول مثل الهند من أجل الحداثة.

قصة

ولفت الموقع إلى معرض الفنان العراقي صادق كويش الفراجي في «أيام غاليري» بدبي، بعنوان «تلك البيوت خلف قناة الجيش»، وهو الفصل الثاني من قصة متواصلة تركز على هجرة ثلاثة أجيال داخل عائلته. وفيما صور المعرض الأول حياة جده، يركز هذا الفصل على ذاكرة الفنان إلى جانب مجموعة ثالثة وأخيرة في سلسلة من تلك الأعمال التي تركز على ما عاشه أبناء جيل والده.

مجتمع

وأضاء الموقع على «فاوندري»، المجتمع الإبداعي وسط مدينة دبي، وكشف أربعة فنانين عالميين عن أحدث أعمالهم الفنية، إذ يعرض الغاليري 3 أعمال الفنانة المقيمة في دبي، سيليفا اونج، عن الشمس طوال العام والتي توضح ثبات الشمس برغم الاضطرابات التي يواجهها الأفراد.

ويستضيف الغاليري 4 معرضاً جماعياً لأربعة فنانين سوريين مع أكثر من 500 عمل تهدف إلى الحفاظ على الفنون من سوريا، وسيكون الغاليري 5 موطناً لمشروع وسائط مختلطة يجرى تقديمه عبر شهادات وذكريات وأشكال بصرية. أما الغاليري 8 فيشهد على الظهور الأول لمشروع طويل الأمد يضم أعمال فنانين إيرانيين عبر أجيال متعددة مصوراً تجاربهما المعاشة عبر التاريخ.

نماذج

وأشار الموقع إلى معرض «كلهم يستعيرون نورهم» للفنان تيمور ناصري والمقام في قاعة عرض لوري شبيبي. ويتألف المعرض من منحوتات ولوحات تم تشييدها من مراحل مختلفة. وتستكشف أعماله النماذج الرياضية والهندسية التي تعكس افتتانه بالعمارة الإسلامية، وتحديداً بزخرفة المقرنصات.

ولفت الموقع إلى الأعمال الفنية في معرض آرت كوريرو في الطابق الثالث من فندق إم أي دبي للفنانة ناتاليا كابتشوك، حيث تعرض جميع أعمالها من إبداعات الوسائط المختلطة جمال عالمنا مع التأثيرات المتضاربة التي يحدثها النشاط البشري فيه.