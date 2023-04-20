«وزارة الثقافة» ومكتبة محمد بن راشد تتعاونان لتوسيع الحراك الثقافي

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استقبله معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المكتبة.

واطلع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي على خدمات المكتبة ومرافقها وتجربتها الرائدة في إثراء المشهد والحراك الثقافي وتحفيز الشغف بالقراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب بحث سبل التعاون للنهوض بمكونات قطاع الثقافة.

وتطرقت الزيارة، إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم الثقافة والحفاظ على الإرث والتاريخ الثقافي في دولة الإمارات من خلال إنشاء مؤسسات ثقافية قوية ومتميزة تعكس الهوية الوطنية.

وقال معالي سالم بن خالد القاسمي: «تعتبر مكتبة محمد بن راشد إضافة قيّمة للصروح الثقافية التي تحتضنها الدولة، فهي نموذج فريد من المكتبات التي تروّج لقيمة الكتاب، وثقافة القراءة.

كما أنها منصة معرفية تدمج ما بين ألق الهندسة المعمارية الحديثة ومكانة الكتاب في مسيرة البناء والتطور والتركيز الذي تمنحه لرقمنة الكتب واحتضان الكتب الرقمية.. ما يجعل منها رمزاً للإبداع الثقافي والحضاري محلياً وإقليمياً».

وسلط معالي محمد المر، الضوء على تجربة مكتبة محمد بن راشد الرائدة على المستويين الوطني والإقليمي، وأبرز وأهم الإنجازات التي حققتها خلال عام، لتصبح مركزاً مجتمعياً وثقافياً يوفر الإثراء للعقل والروح.

وقال معاليه: «إن الثقافة تعد أساس التنمية الشاملة والمستدامة...».

وفي ختام الزيارة، أهدى معالي محمد أحمد المر، كتاب «ذاكرة عين» للمصور الفوتوغرافي عيسى إبراهيم، إلى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي.