لطيفة بنت محمد: تراثنا.. ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وذاكرة شكلت هويتنا الثقافية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن تراثنا يمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

وأوضحت سموها في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للتراث، الذي صادف أول من أمس، (18 أبريل)، أن التراث المحلي لدولة الإمارات يعد في جوهره ذاكرة حضارية شكلت هوية المجتمع الثقافية وأصالته.. كما أنه أيضاً، جسر عبور بين الأمس والغد، وبين دولة الإمارات وشعوب العالم المختلفة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في التغريدة: «تراثنا.. ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وذاكرة حضارية شكلت هويتنا الثقافية وأصالتنا. تراثنا جسر عبور بين الأمس والغد، وبين دولة الإمارات وشعوب العالم المختلفة».