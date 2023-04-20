«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تنظم جلستين في «لندن للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جلستين حواريتين ضمن سلسلة «حوارات المعرفة 2023» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب، والذي يقام في أولمبيا - لندن، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

وشهدت الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان «رواية القصص الجديدة.. إمكانيات التكنولوجيا»، استضافة ماريا إنغولد للحديث عن تحوّل «الحكواتي» في عصر التقنية، والأشكال الجديدة للقصة في ظل التطور التكنولوجي، وتأثّر تجربة الجمهور ورواية القصص بالتقنيات الجديدة.

وأشارت إنغولد إلى أن طرق رواية القصة تطورت على مر التاريخ، حيث بدأت بشكل شفهي ثم انتقلت إلى الكتابة إلى أن وصلت إلى القصص المصورة والأفلام، وأن هناك تغييرات متواصلة في رواية القصة، وأن التكنولوجيا اليوم تعد العصا السحرية التي ستساعد على تطوير رواية القصة، لافتة إلى أن أخطار استعمال التكنولوجيا في رواية القصص تكمن في أن الآلة تصنع وتركز في قصصها على ما يركز عليه الناس.

وأكدت إنغولد أن الأدوات المساعدة على كتابة المحتوى أصبحت متوافرة بشكل كبير، مدعومة بالعديد من الطرق لتسويق المحتوى ونشره، حيث بدلت التكنولوجيا المفهوم التقليدي الذي يتم من خلاله عرض المحتوى.

واستضافت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «الترفيه.. قوة الإبداع»، هشام عرموني، المستشار في الترفيه والتكنولوجيا، وناقشت تقاطع الترفيه والتكنولوجيا والإمكانات غير المحدودة للإبداع.

وأوضح عرموني أن الخيال هو القدرة على التصور، بينما الإبداع هو القدرة على إحياء هذه التصورات.