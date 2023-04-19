«دبي للكوميديا» يقدم عروضاً مذهلة لـ «أميت تاندون» و«بالعربي»

المصدر: دبي - البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا عن إضافتين جديدتين إلى العروض التي يقدمها قائمة النجوم المشاركين في الفعالية، والتي تُقام من 12 حتى 21 مايو المقبل.

وينضم كل من «أميت تاندون» ونجوم مجموعة بالعربي إلى القائمة المميزة من نجوم الكوميديا المشهورين، ومنهم «بيث ستلينج» و«رايتشل فينستين» و«اتسوكو أوكاتسوكا» و«رافي باستوس» و«جون أشقر» وجيم جيفريس» و«جيمي كار» و«دارا أو بريين» و«زكير خان» و«سوشي مانجو»، بالإضافة إلى عودة مصنع الضحك والمزيد من النجوم.

وسيقام عرض «أميت تاندون» 19 مايو المقبل على مسرح مول الإمارات. وحقق «أميت تاندون»، نجم الكوميديا الهندي المعروف بلقب «ذا ماريد جاي»، نجاحاً كبيراً بعد أن حصدت مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 100 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.

ودخل «أميت تاندون» عالم الكوميديا من أوسع أبوابه مع فيلم «كوميديانز أوف ذا وورلد» على منصة «نتفليكس» في يناير 2019، ليصبح من بين أول ثلاثة كوميديين من الهند تعرض المنصة العالمية أعمالهم.

ويقام عرض «بالعربي» 20 مايو المقبل على مسرح مول الإمارات. تضم مجموعة بالعربي الكوميدية عدداً من الكوميديين العرب الذين انطلقوا في مسيرتهم في المجال الكوميدي ليصبحوا من رواد الكوميديا العربية في دبي. وقدموا مئات العروض في جميع أنحاء دبي منذ انطلاقتهم عام 2017، وأنهوا أخيراً تسجيل عرض كوميدي خاص مع شبكة أو إس إن.

ويقدم نجوم المجموعة الكوميدية الموهوبة، وهم عبدالله الأنصاري وعلي أسمر وكريم ماتا وإسلام وإيدي ومحمد بدر، عرضاً مميزاً باللغة العربية على مسرح مول الإمارات في 20 مايو لنشر الضحك والسعادة بين الحاضرين.

كما يستضيف المهرجان مجموعة من العروض المميزة التي تقدمها نخبة من نجمات الكوميديا القائمة وهن، اتسوكو أوكاتسوكا وبيث ستلينج ورايتشل فينستين وذلك على مسرح دبي أوبرا في 15 مايو.