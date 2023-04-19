«بيت الحكمة» يختتم رحلة ثقافية عبر برنامج «الحكمة باليابانية»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم بيت الحكمة في الشارقة برنامج «الحكمة باليابانية» الغامر الذي تم تنظيمه على مدار 10 أسابيع حتى منتصف أبريل الجاري، بهدف توسيع مدارك الأطفال والكبار وتعليمهم كيفية تحدث اللغة اليابانية والتعرف عن كثب على ثقافة دولة اليابان وعاداتها وتقاليدها ونمط حياتها، بما يسهم في تعميق روابطهم بهذه الثقافة المختلفة.

وتضمن البرنامج، الذي نُفذ بالتعاون مع معهد «إيتون» للغات، مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تميز عالم اليابان الثريّ، بالإضافة إلى ورش عمل تعليمية متنوعة لتعلّم اللغة اليابانية والتعرف على العادات والتقاليد والفنون اليابانية التقليدية.

عروض فنية

واشتملت أنشطة البرنامج على عروض فنية لتعريف المشاركين بفن تنسيق الزهور الياباني أو ما يُعرف باسم «إيكيبانا»، وكذلك عرض الزي التقليدي الشهير في اليابان والمعروف بالكيمونو، وعروض طبول التايكو وحفل الشاي الياباني، وغيرها من الأنشطة الفنية والترفيهية التي تعكس الجوانب المختلفة للثقافة اليابانية.

وضمن محاور البرنامج، تم تنظيم دورة لتعليم اللغة اليابانية على مدار 10 أسابيع، بهدف تمكين الأطفال والكبار من اكتساب مهارات لغوية جديدة، وتعزيز ارتباطهم بالثقافة اليابانية والتعرف على جوانبها المختلفة، حيث ركزت الدورة على تعليم المشاركين أساسيات اللغة اليابانية من حروف وطريقة كتابتها وتحدثها، بالإضافة إلى تعلم العبارات وتعبيرات المحادثة الأساسية باللغة اليابانية.

وجاء برنامج «الحكمة باليابانية» ضمن مبادرة «الحكمة بــ»، التي تستهدف تمكين أفرد المجتمع وتوسيع معرفتهم بثقافات العالم عبر أشكال التعبير المختلفة كاللغة والفنون والتاريخ والثقافة.

وفي هذا السياق، استضاف بيت الحكمة خلال شهر فبراير الماضي برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين ضمن المستوى التمهيدي، وذلك بهدف إكساب المشاركين من الشغوفين بتعلم لغتنا العربية المهارات اللغوية الأساسية كالتحدث والقراءة والاستماع والكتابة، وتعريفهم بقواعد النحو وغيرها بأساليب سهلة وميسرة، ومن المقرر تنظيم هذا البرنامج مجدداً خلال شهر مايو المقبل للمستوييْن التمهيدي والمتوسط.

ويعتزم بيت الحكمة خلال الفترة المقبلة تنظيم برامج أخرى للغة الإسبانية ولغة الإشارة الأمريكية ضمن المبادرة ذاتها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج في وقت لاحق.