مهرجان «سول دي إكس بي» في دبي فنون وثقافات عالمية معاصرة

المصدر: دبي ــ البيان

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يعود مهرجان «سول دي إكس بي»، مهرجان الثقافة ونمط الحياة المعاصر الأبرز في المنطقة، إلى حي دبي للتصميم (d3) بين 8 و10 ديسمبر المقبل.

وسيتعاون المهرجان هذا العام مع «ماس أبيل» للإنتاج الفني، المدعومة من مغني الراب الأمريكي ناز، في شراكة مميزة ليصبح الشريك الرسمي لمبادرة «هيب هوب 50» في الوطن العربي.

وتنطلق الشراكة بالاستناد إلى التعاون الطويل بين «سول دي إكس بي» و«ماس أبيل» على مدار سنوات، وتعكس التزامهما المستمر بترويج قصة الهيب هوب للجمهور العالمي من خلال دعم الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وجدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة.

أحداث كبرى

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نرحب بعودة مهرجان «سول دي إكس بي»، الذي طال انتظاره، ليضاف إلى الأحداث الكبرى الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، إلى جانب كونها مركزاً متعدد الثقافات للإبداع، وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وتابع: «إن هذا المهرجان المميز بالثقافة والترفيه يعكس طبيعة المدينة النابضة بالحياة، التي تحتضن ثقافات متنوعة مع وجود مقيمين بها ينتمون لأكثر من 200 جنسية. كما أننا نعرب عن شكرنا لشركائنا لالتزامهم الدائم بتقديم فعاليات وحفلات مباشرة وأنشطة ترفيهية استثنائية لإثراء تجارب الجمهور.

وإننا في الوقت الذي نواصل به العمل الوثيق مع شركائنا لتقديم المزيد من العروض، فإننا ندعو سكان وزوار المدينة لحضور فعاليات هذا المهرجان الثقافي الترفيهي وعيش تجربة لا تُنسى».

من جانبها، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم: «الفن والموضة والموسيقى والتصميم هي اللبنات الأساسية للثقافة.

وانطلاقاً من مكانة حي دبي للتصميم، بوصفها وجهةً عالمية للإبداع وحاضنة للمبدعين والموهوبين من جميع أنحاء العالم، نحن حريصون على تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في دبي والمنطقة؛ لهذا نفخر بالشراكة الاستراتيجية مع مهرجان «سول دي إكس بي»، الذي يتماشى مع جهودنا الرامية لتوفير منصات مبتكرة للشركات والمواهب تحفز على الإبداع والتعاون وتبادل الخبرات».

مبادرة

وقال راجات مالهوترا، الشريك الرسمي لمنصة سول: «شهدنا خلال مختلف مراحل حياتنا نمو فن الهيب هوب ليصل إلى مكانة رائدة في السلسلة الثقافية.

حيث أصبح حركة عالمية تؤثر على حياتنا ونظرتنا تجاه العالم. وكان من دواعي سرورنا الانضمام إلى بيتر بيتينبندر، الرئيس التنفيذي لشركة ماس أبيل، بصفتنا شركاء في المنطقة عندما اعتمد في رؤيته على إطلاق مبادرة «هيب هوب 50» قبل ثلاث سنوات.

ممتنون جداً لكوننا جزءاً من هذه المبادرة الثقافية المهمة، وندرك مسؤوليتنا لرواية هذه القصة بمنتهى الشفافية».

وصرح مغني الراب الأمريكي نصير جونز «ناز» قائلاً: إن مشاركتي السابقة بتقديم العرض الرئيسي لمهرجان «سول دي إكس بي» في 2018 كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، وإنني سعيد بأنه من خلال الشراكة مع شركة ماس أبيل سنبني تجربة المهرجان الكاملة للاحتفال بمبادرة «هيب هوب 50».

ومن جهته، قال بيتر بيتينبندر، الرئيس التنفيذي لشركة ماس أبيل: «تحولت موسيقى الهيب هوب على مدار الـ50 عاماً الماضية إلى قوة ثقافية عالمية أثرت على أسلوب الحياة في مختلف أنحاء العالم.

وتهدف مبادرة «هيب هوب 50» التابعة لماس أبيل، بشكل رئيسي إلى الاحتفاء بفن الهيب هوب على نطاق عالمي. ويسرنا التعاون مع «سول دي إكس بي» في الشرق الأوسط لتوفير تجارب فريدة تحتفي بإنجازات تأسيس حركة فن الهيب هوب».

فعاليات

ويُعد «سول دي إكس بي» مهرجاناً مملوكاً ومطوراً من قبل منصة سول، الممثل الرائد للشباب والمشهد الثقافي المعاصر. وتشمل برامج المهرجان، الذي يتخذ من دبي مقراً له، ثلاث ليالٍ ويومين من الموسيقى الحية وحفلات منسقي الأغاني وفعاليات الأزياء والعروض السينمائية والحوارات والورش الثقافية والشبابية والمنافسات الرياضية، إلى جانب كونه منصة رائدة لتقديم تجارب تفاعلية خاصة بالعلامات التجارية الأشهر عالمياً.