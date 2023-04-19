«لوغوس هوب» في دبي.. أكبر معرض كتب عائم بالعالم ينطلق في ميناء راشد

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تفرّد فكرة المعرض العائم الذي تحتضنه سفينة «لوغوس هوب» وأهدافها الرامية إلى نشر المعرفة وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة ومتنوعة.

جاء ذلك في افتتاح هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس الثلاثاء، بحضور محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم وتحتضنه سفينة «لوغوس هوب» التي ترسو في ميناء راشد بدبي حتى 23 أبريل الجاري.

حيث تمثل الإمارة إحدى وجهات السفينة الرئيسة في جولتها الحالية في المنطقة.

6000

واطلعت بدري في جولتها في أرجاء المعرض العائم على مجموعة واسعة من العناوين والكتب التي يعرضها للزوار، حيث يتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع الفئات العمرية كافة وتصب في جميع صنوف المعرفة، ومنها القصص والروايات والكتب الأدبية، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية في متناول الجميع.

وفي جولتها التي رافقها فيها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، لفتت بدري إلى أن المعرض يسهم في ترسيخ ودعم القراءة التي تُعد مطلباً رئيساً من مطالب التنمية، وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل، ونوهت بدري بأن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الذي توليه «دبي للثقافة» بأهداف السفينة ورسائلها الداعمة لنشر الثقافة في أنحاء العالم.

وعبرت عن سعادتها بأن تكون دبي محطة رئيسة ضمن جولة سفينة «لوغوس هوب»، فيعزز ذلك من مكانة الإمارة وريادتها في الخريطة العالمية بوصفها مركزاً عالمياً للثقافة، ووجهة عالمية للمبدعين وأصحاب المواهب.

يشار إلى أن ملكية سفينة «لوغوس هوب» تعود إلى المنظمة الخيرية الألمانية «كتب جيدة للجميع»، وتسعى عبر ما تحمله على متنها من ثروة معرفية إلى نشر الثقافة في أنحاء العالم كافة.

كما تمتاز بتنوع فريق عملها الذي ينتمي إلى أكثر من 60 جنسية، وتعرض في منطقة الاستقبال فيلماً قصيراً يؤرخ زيارات السفينة لأهم الموانئ العالمية، وعروضاً تفاعلية متنوعة للتعريف بتاريخ السفينة التي سبق لها زيارة دبي ثلاث مرات في الفترة من 2011 وحتى 2013، وتعد هذه زيارتها الرابعة للإمارة.