«آي إم جي» في دبي.. عروض ومغامرات احتفاء بعيد الفطر

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستعد «آي إم جي عالم من المغامرات» أكبر وجهة ترفيهية داخلية في دبي، للاحتفال بعيد الفطر المبارك عبر العديد من العروض والمغامرات الفريدة، حيث تأخذ الوجهة زوارها في رحلة مثيرة مليئة بالإثارة والعجب.

ويمكن للزوار استكشاف منطقة كرتون نتورك! في منطقة السوق النابضة بالحياة، في قرية الإمارات حيث ستجد فن الحناء ورسامي الوجوه، إلى جانب مشاهدة الرقصات المتنوعة، والإيقاعات القوية للطبول الأفريقية.

وتتيح الوجهة للزوار فرصة الاستمتاع ببعض المأكولات الشرق أوسطية الشهية والوجبات الخفيفة الإماراتية التقليدية.

وتحتضن الوجهة التصاميم الفريدة والأضواء المبهرة والديكور المذهل ما سيأخذ الزوار إلى عالم من العجائب والترفيه.