«حكاية».. 100 كاتب في عام حافل بالإبداع

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تعمل مدينة الشارقة للإعلام «شمس» منذ نشأتها على تعزيز صناعة الإبداع وفق رؤية واضحة تواكب الدور الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وهو مسار نجحت فيه «شمس» عبر الاستثمار في الكوادر البشرية التي تمثل المحرك الرئيس للإبداع الفني والإنساني عبر مختلف العصور.

تبنت «شمس» نهجاً مبتكراً عبر انتقاء الموهوبين القادرين على تغيير معادلة الصناعات الإبداعية إيماناً منها بأن الموهبة هي ما يصنع الفارق ويضاعف قيمة الأعمال الفنية القادرة على تقديم أسمى القيم والمبادئ العربية الأصيلة في قوالب فنية مبتكرة لتعزيز المجتمع وخلق فرص جديدة لازدهار قطاع الصناعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة.

وتجلت جهود المدينة في إطلاق غرفة الكتابة «حكاية» وهي مبادرة لاكتشاف المواهب ومنحها الفرصة لتطوير مهاراتها في كتابة السيناريو وتطوير المحتوى عبر ورش عمل تفاعلية تشهد حضور العديد من المهتمين بكتابة السيناريو من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وعلى مدار عام من الإبداع، أفرزت غرفة الكتابة «حكاية» أكثر من 100 كاتب يشكلون نواة لمستقبل كتابة السيناريو في الشارقة ودولة الإمارات ففي العام الماضي، تناولت ورش عمل «حكاية» تعريف مفهوم السيناريو وكتابة المحتوى بشكل يعزز دور النص إبداعياً ومهنياً، ويتم التطرق إلى الكتابة (سيناريو المحتوى) بمفهوم بصري وفني يعزز من قدرات الحضور لفهم الأبعاد الإبداعية والمهنية لكتابة المحتوى ودوره المهم في التعريف والتواصل والابتكار والتأثير في عالمنا المعاصر.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «نؤمن في شمس بأن الموهبة المفتاح لازدهار كل المجالات وخاصة المجال الفني والإبداعي فالموهبة قادرة بعد صقلها وتأهيلها على تقديم أعمال فنية وإبداعية خالدة تغذي الروح وتصنع التراث والثقافة والحضارة.

وانطلاقاً من ذلك عملنا على تعزيز مبادرة غرفة الكتابة حكاية لتقديم رؤية جديدة لكتابة السيناريو والمحتوى الذي يعد العمود الفقري لأي عمل فني، وهو ما نسعى عبره إلى ترسيخ قاعدة في شمس لتخريج جيل جديد من المبدعين من الإمارات ووطننا العربي، والارتقاء بالصناعات الإبداعية عموماً للاستثمار فيها ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسه في المستقبل».

ويقدم ورش عمل غرفة الكتابة «حكاية» السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، الذي يعمل وفريق عمله على تقويم وتحويل أفكار المواهب إلى سيناريوهات جاهزة يتم إعدادها بشكل احترافي، ومن ثم استخدامها في تقديم أعمال فنية ضمن صناعة الدراما والسينما في الإمارات والمنطقة.

وقدم فريق عمل «حكاية» في سنة آلية عمل واسعة وضمن أهداف واستراتيجية تم اعتمادها لتكون النواة القادمة لكتابة سيناريوهات قادرة على دخول سوق الدراما التلفزيونية والسينمائية. وتجسد ذلك عبر ورش عمل تفاعلية وجلسات عصف ذهني وصل عددها إلى 24 في سنة 2022.

واستطاعت ورش العمل ضم عشرات الأسماء من إمارات الدولة كافة من المواطنين والوافدين، إذ تم اعتماد أسماء محددة لديها موهبة الكتابة، ومنها انطلق المشروع لتقديم مجموعة كبيرة من الأعمال وتقديم وصناعة مشروعات درامية تضمنت الكتابة وصناعة الأفكار، وكتابة القصص والتأليف.

واستطاعت ورش العمل «حكاية» في العام الماضي تأهيل أكثر من 100 متدرب موهوب من الجنسين، كما بلغ عدد المحترفين من المتدربين 27 كاتب سيناريو و10 من المؤلفين. وفي أثناء ورش العمل استطاعت كوادر المبادرة كتابة سيناريوهات لـ3 مسلسلات بمجمل 23 حلقة درامية.

وتقوم المبادرة بجولة في جميع أنحاء الإمارات بحثاً عن المزيد من المواهب الفنية والمبدعين في مجال الكتابة للانضمام إلى البرنامج عبر ورش العمل وجلسات عصف ذهني، ينتج عنها المزيد من الإبداعات الفنية التي تأمل «شمس» أن تضيء سماء الفن في الإمارات والمنطقة وترتقي بصناعة السينما والدراما في وقت قريب.