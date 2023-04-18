«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «لندن للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب؛ أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب وأكثرها استقطاباً للزوار ودور النشر ومبدعي الكتابة، الذي يقام في أولمبيا - لندن، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

وسيحتضن جناح المؤسسة في المعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات المعرفية على مدى ثلاثة أيام، تتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات الفكرية والطلابية. كما سيتخلل المشاركة تسليط الضوء على نتائج مؤشر المعرفة العالمي، وتقرير استشراف مستقبل المعرفة، إلى جانب تنظيم جلسات حوارات المعرفة وكذلك جلسات استراحة معرفة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يسرنا أن نشارك في الدورة الجديدة من معرض لندن الدولي للكتاب، أحد أعرق وأبرز ملتقيات الكتاب التي تجمع المؤلفين والناشرين والأكاديميين وقادة الفكر وصناع المحتوى المعرفي ومجتمع القراء من مختلف أنحاء العالم. وتتيح المشاركة للمؤسسة منصة عالمية للإضاءة على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها ودورها في دفع عجلة التنمية، وتوفير المؤشرات والأدوات التي تتيح للدول معالجة مكامن الضعف واستكشاف آفاق جديدة للتطور معرفياً وأكاديمياً، وتسهيل الوصول إلى موارد المعرفة».

وأضاف بن حويرب: «تولي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أهمية خاصة للحضور في المعارض والملتقيات الدولية في سبيل تبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون مع أقطاب صناعة المعرفة، ومواكبة أحدث الاتجاهات المعرفية واستشراف مساراتها المستقبلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد المعرفي العالمي، وتسليط الضوء على تجربتها الرائدة في التحول نحو نموذج الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. كما تحرص المؤسسة على إبراز المقومات التي تعزز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كبيئات حاضنة للتميز والابتكار المعرفي والناشرين والكتاب، ووجهات للاستثمارات في القطاعات الإبداعية».