«الإبداع التاسع» في دبي يستشرف المستقبل 28 الجاري

المصدر: الفجيرة ــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت اللجنة المنظمة لـ «ملتقى الإبداع التاسع» تحضيراتها الأخيرة لانطلاق الحدث المعرفي الذي تنظمه مؤسسة غبشة الإماراتية بالتعاون مع المدرب ومستشار التنمية البشرية الدكتور سيف المعيلي، ومعهد بصمة للتدريب المهني والإداري، تحت شعار «سر النجاح في استشراف المستقبل»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري في فندق كوبثورن بإمارة دبي.

وقال الخبير الثقافي خالد الظنحاني مدير الملتقى رئيس مؤسسة غبشة: «إن الملتقى يعود في العام الجاري ليجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين، ليقدموا خبراتهم للمهتمين في مجال التنمية والتطوير الذاتي، كما يستقطب الملتقى حضوراً كبيراً لشخصيات تتمتع بخبرات واسعة في مجال استشراف المستقبل، واستعراض تجربتها من أجل تقديم نموذج عمل عالمي وملهم في هذا المجال».

تظاهرة إبداعية

وأكد الظنحاني أن الملتقى يشكل تظاهرة إبداعية مهمة في المنطقة، ونقلة نوعية في قطاعات التدريب الإداري والمهني والتنمية البشرية ومتغيراتها التي يتأثر بها العالم، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تطوير مهارات القيادة لدى المتدربين في الإنجاز والتأثير، وإعدادهم وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الإدارة والقيادة، وعرض أفضل الممارسات لبرامج تدريب وتأهيل الموظفين، إلى جانب التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه عملية استشراف المستقبل.

من جهته، أوضح المدرب ومستشار التنمية البشرية الدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، أن الملتقى أصبح ركيزة تدريبية رائدة تقدم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التنمية البشرية، بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وإنجاز أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتنمية قدرات المبدعين من الشباب الإماراتي والعربي.

وأكد أن أجندة الملتقى ستتضمن تقديم برامج تدريبية وإرشاداً مهنياً وورش عمل وطرح فرص تدريبية من خلال الخبراء، ومجموعة من التجارب المختلفة وقصص النجاح الملهمة، فضلاً عن تنظيم حفل تتويج عدد من المشاركين بالدكتوراه الفخرية المهنية المعتمدة من جامعة تورنتو الدولية بكندا.

وأشار المعيلي إلى أن الملتقى هذا العام يحفل بشراكات استراتيجية مهمة مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية صاحبة الاعتمادات الأكاديمية المطروحة في برنامج الملتقى، وهي: هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وجامعة تورنتو الدولية بكندا، والبورد الكندي الأمريكي، وجامعة كوماندوز كوتشنج الأمريكية، والاتحاد العربي للتدريب والتنمية البشرية بجمهورية مصر.