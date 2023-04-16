«كلمن للنشر» تطلق منصتها الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دار كلمن للتوزيع والنشر منصتها الإلكترونية الخاصة، التي تحوي جميع إصداراتها الثقافية والأدبية والتراثية والبالغة نحو 50 إصداراً لنخبة من الكتاب والمفكرين والباحثين الإماراتيين والخليجيين والعرب، حيث اشتملت الإصدارات على قصص وروايات وقصص أطفال ودواوين شعرية وكتب مصورة، وكتب أدب الرحلة والمذكرات الخاصة، والدراسات الثقافية والتراثية.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دار كلمن: إن إطلاق هذه المنصة يأتي بهدف تقريب المحتوى الثقافي للدار من جمهور القراء، وتسهيل آلية اقتناء الكتب عبر متجر الكتب، الذي يوفر جميع الإصدارات وبأسعار مناسبة، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من قبل القراء.

وأشار إلى أن الدار تعمل حالياً على توفير إصداراتها في جميع منافذ البيع الحيوية داخل الدولة وخارجها، بالاستعانة بموزعين يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية.