مجلس نسائي رمضاني عن «الاستدامة نبض الإبداع»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نظمت الشاعرة الإماراتية نايلة الأحبابي مجلساً نسائياً رمضانياً بعنوان «الاستدامة نبض الإبداع»، حيث أكدت المشاركات أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، يؤكد التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وأوضحن في الوقت ذاته أنه من الممكن تحقيق الاستدامة أيضاً في العديد من جوانب الحياة، في الثقافة والإبداع، والفن التشكيلي.

وأكدت الشاعرة نايلة الأحبابي «أهمية الإبداع كونه عنصراً رئيساً وموضوعاً محورياً، الأمر الذي ينبغي تكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الشاملة في الإبداع بكل عناصرها ومقوماتها وأنواعها، لا سيما الثقافي والمعرفي والشعري والتشكيلي والروائي وغيرها الكثير».

وقالت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الاستدامة أسلوب حياة وعمل، وهي مسؤولية جميع شرائح المجتمع، ودور تكاملي بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات والأفراد، بحيث يهدف إلى الحفاظ على تماسك وترابط الأسرة واستقرارها، بمعنى النجاح في تحقيق استدامة الأسرة الإماراتية، والذي سينعكس بالتالي على المجتمع ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتميزاً يعمل على دفع عجل التنمية والتطور في الدولة».

وأشارت الفنانة التشكيلة فاطمة الحمادي إلى أن الفكرة الرئيسية للفن المستدام هو زيادة الوعي العام تجاه القضايا البيئية والاجتماعية وغيرهما، وذلك عبر الأعمال الفنية، وأضافت: «إذ يسعى الفنانون في الإمارات إلى توظيف استخدام الموارد الطبيعية في أعمالهم الفنية، وتشجيع المجتمع على أن يصبح أكثر وعياً بتأثيرها، وإعادة تدوير واكتشاف الموارد الطبيعية المتاحة، وتشجيع أفراد المجتمع على المضي قدماً نحو هذا التوجه بدعم الاستدامة بالاعتماد على الموارد الطبيعية في شتى المجالات لخلق بيئة مستدامة».