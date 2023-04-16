«دبي أوبرا» تلوّن العيد بالطرب العربي

المصدر: دبي ـ ريم الكمالي

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تستقبل «دبي أوبرا» المايسترو السوري طاهر مامللي، على رأس أوركسترا ومجموعة من المطربين العرب، في حفل عربي يتغنون فيه بأغانٍ تعيد الجمهور إلى حنين تاريخه الموسيقي العربي، خصوصاً أغاني القرن العشرين، التي أسرت الجميع في مصر، وبلاد الشام والخليج، وشمال أفريقيا، بأيامهم الفنية الذهبية.

وينضم للحفل الموسيقي المقبل على مسرح دبي أوبرا مطربو العرب، مثل سعود أبو سلطان، الذي غنى وأجاد الغناء لكبار المطربين أمثال وديع الصافي وغيره، ورُشح كأفضل صوت من وديع الصافي والفنان محمد عبده، ومن المشاركين أيضاً المطربة السورية ليندا بيطار، والمعروفة بدراستها فن الغناء الأوبرالي، ومختصة بالغناء الشرقي والموشحات، وكذلك الفنانة الإسبانية أليسا موراليس، التي تُعد صوت غرناطة الفلامنكي، ليلتقي ويستمع جمهور دبي أوبرا مع هذه الأصوات العميقة في 22 إبريل الجاري، لتأتي هذه الحفلة متزامنة مع عيد الفطر السعيد.