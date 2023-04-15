«مؤانسات شعرية» في دار الشعر بمراكش

المصدر: (مراكش - البيان)

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تواصل دار الشعر في مراكش برمجتها الخاصة بليالي الشعر الرمضانية، في دورتها الخامسة، وهذه المرة في فقرة جديدة من برنامج «مؤانسات شعرية»، التي استضافت الشعراء: خالد بودريف وآمال كريم العلوي وصالح لبريني، فيما تحيي الفنانة والشاعرة المتألقة سمية عبدالعزيز فقرتها الموسيقية، إلى جانب الفنان عبدالغني العزاوي.

واحتضن مقر الدار، (الكائن بالمركز الثقافي الداوديات)، أمس، فعاليات هذا اللقاء الشعري والفني، في مواصلة من دار الشعر بمراكش الانفتاح على تجارب وأصوات شعرية مغربية، تنتمي لشجرة الشعر المغربي الوارفة، بعدما انفتحت برمجتها، كما أكدت بلاغاتها سابقاً، عن أصوات شعرية قادمة إلى المستقبل.

خالد بودريف وآمال كريم العلوي وصالح لبريني، شعراء ينتمون إلى راهن القصيدة المغربية الحديثة اليوم، لكن لكل منهم أفقه الشعري والإبداعي الخاص، لا سيما أن أنماط الكتابة الشعرية تنفتح ولو في جزء منها على بعض، ما بات يعرف اليوم في المغرب الشعري بالنزوع للتعدد، إذ لم تعد هناك مداخل متفردة واحدة للقصيدة المغربية الحديثة اليوم، وأمست مسارات ومداخل تنمي فعلاً هذه الحاجة الاستقصائية.