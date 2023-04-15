«رمضان في دبي».. مبادرات عطاء وتكافل اجتماعي

المصدر: دبي- البيان

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تعد دبي مكاناً مثالياً لقضاء شهر رمضان في أجواء الألفة والعطاء، حيث تتميز المدينة بتنوعها الثقافي والتسامح الديني، ويجتمع الناس على المودة معاً، ويتميزون بالكرم والعطاء، ويسعون لدعم المحتاجين خلال الشهر الفضيل.

يمثل العطاء الخيري أحد الجوانب الأساسية من شهر رمضان في دبي، وتقوم الشركات والمؤسسات خلال هذا الموسم بالعديد من مبادرات الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية، مثل التبرع بجزء من الأرباح للجمعيات الخيرية، أو تنظيم الفعاليات المجتمعية، أو دعم المجتمعات المحلية، بما يحدث فرقاً حقيقياً وإيجابياً في حياة الأفراد.

وسواء كنتم من سكان المدينة أو زوارها فهناك طرق عديدة للانضمام لمبادرات الخير ومساعدة المحتاجين، وفي الوقت ذاته المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية، التي تقام على مدار الشهر.

وقف المليار وجبة

تعتبر المشاركة في توفير مليار وجبة للمحتاجين من أفضل طرق الاحتفال برمضان، وذلك من خلال حملة «وقف المليار وجبة»، وهي مبادرة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتعد أكبر صندوق وقف لإطعام الطعام في العالم، وتشجع الحملة، التي بدأت في أول أيام رمضان.

وتهدف إلى جمع مليار درهم، المجتمع المحلي على التبرع، للمساعدة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة والمتضررة من الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

يمكن المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae من خلال التحويلات البنكية إلى الحساب المصرفي الرسمي أو من خلال تطبيق «دبي الآن» (DubaiNow)، أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو الاتصال بالرقم 9999800.

مهرجان أصحاب الهمم

يمثل مهرجان رمضان لأصحاب الهمم، الذي يقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية في دبي، ويتضمن المهرجان، الذي يستمر 15 يوماً (حتى 14 أبريل)، العديد من الفعاليات والمسابقات التعليمية والترفيهية والمجتمعية، فضلاً عن مساعدة أصحاب الهمم في المشاركة في الاحتفالات الرمضانية، والشعور بالاندماج في المجتمع.

سباق سبارتان

تساعد هذه الفعالية الجديدة كلاً من الأطفال والكبار على تبني روح العطاء في شهر رمضان في الموقع التاريخي لإكسبو 2020، وتم تصميم سباق سبارتان الخيري لترسيخ مبادئ التبرع والعطاء في نفوس الأطفال، وتشجيعهم في الوقت ذاته على اتباع نمط حياة صحي.

يقام السباق الافتتاحي اليوم السبت، ويتضمن سباق تخطي العقبات للأطفال تحت إشراف مدربين ومتطوعين من ذوي الخبرة، مما يوفر تجربة ممتعة وآمنة للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، ويساعد هذا السباق في تعزيز ثقة الأطفال الصغار، من خلال قضاء وقت ممتع في الجري والقفز والتسلق والزحف، بينما يمكن للأطفال الأكبر سناً التنافس في سباقات موقّتة ضد أقرانهم.

الخير والإحسان

يمكن للمتسوقين في ميركاتو المشاركة في مبادرة رمضان «شاركونا الخير والاحسان» Share Your Blessings، من خلال التبرع بالملابس والكتب والألعاب والمواد الغذائية في مناطق التبرع المخصصة الواقعة عند المدخل الرئيسي للمركز التجاري.

كما سيعرض المسرح الرئيسي العديد من العروض والأنشطة الرائعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء، مثل الرسم على الوجه وتزيين الفوانيس والعروض الموسيقية الحية وعرض علاء الدين، ويمكن للأطفال ترقب ظهور الشخصيات الرمضانية في جميع أنحاء المركز التجاري أيضاً.

إفطار «صديق للبيئة»

إن شهر رمضان ليس مجرد وقت للامتناع عن الطعام والشراب من شروق الشمس إلى غروبها، ففي السنوات الأخيرة استخدمت المجتمعات حول العالم هذا الشهر الفضيل، لتعزيز التوعية الاجتماعية حول البيئة، حيث شملت هذه الموضوعات طرق تجنب الإسراف، وتعزيز الصلة بين الصيام والوعي البيئي.

وتظهر روح العطاء في دبي خلال شهر رمضان، من خلال تجربة فريدة من نوعها، يقدمها المجلس الرمضاني «الواحة» من كونراد دبي، والذي يوفر للضيوف تجربة تناول طعام لا تنسى، مع تركيزها على مفهوم الاستدامة.

ويستمر هذا المجلس الرمضاني حتى 22 أبريل، حيث يدخل الزوار إلى واحة رائعة من خلال نفق بطول 10 أمتار بأضواء رائعة، تضفي أجواء ساحرة تشجعهم على التأمل في الكون، بالإضافة إلى قوائم الأطباق اللذيذة للإفطار والسحور.

ويعتبر مجلس «الواحة» جزءاً من مبادرة «رمضان الأخضر» من هيلتون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا وشركة «وينو سلوشنز» (Winnow Solutions).

وتتضمن المبادرة جهوداً، للحد من هدر الطعام في جميع أنحاء فندق كونراد دبي، بما في ذلك التتبع الرقمي لمخلفات الطعام طوال الشهر الكريم، واتباع إجراءات مختلفة للحد من هدر الطعام، وزيادة الوعي بالاستدامة، ويقدم فريق كونراد دبي الأطعمة في مواد نباتية مستدامة من مصادر محلية وذلك لتوجيه وتعزيز الوعي، مع التركيز على تأثير الاستخدام الواعي للكربون، والحد من هدر الطعام.