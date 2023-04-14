1658 فعالية بشعار «عقول تتشكل» في «الشارقة القرائي للطفل» مايو المقبل

المصدر: الشارقة ــ البيان

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يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، زوار دورته الـ14، على مدار 12 يوماً، خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة».

حيث يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور في 1658 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية متنوعة، تحت شعار «عقول تتشكل»، يقدمها 512 ضيفاً من 66 دولة، بحضور ومشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية، و48 دار نشر أجنبية.

وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب» بالتزامن مع المهرجان «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشن) على مدار 3 أيام من 3 حتى 5 مايو، والذي يلتقي على منصته للمرة الأولى في المنطقة كبار الرسامين وصنّاع ومنتجي «الرسوم المتحركة» مع ناشري كتب الأطفال واليافعين، في 11 دورة متخصصة و6 ورش عمل و3 جلسات نقاشية.

حيث يخصص منصات للتواصل المباشر مع نجوم عالم الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، أبرزهم:

جون نيفاريز، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «كوكو»، وساندرو كلويزو، فنان الرسوم المتحركة (الأنيميشن) ومصمم الشخصيات الفائز بجائزة «آني» عن فيلم «عودة ماري بوبينز»، وتاكاهيرو يوشيماتسو، مخرج «دراجون بول» و«دراجون بول زد»، ومامورو يوكوتا، مبتكر ومصمم الشخصيات اليابانية الذي أخرج مسلسل «ون بيس»، «دس نوت».

69 دولة

وسعياً لمواصلة دوره في تعزيز قطاع توزيع الكتب وخلق فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة، تنطلق بالتزامن مع المهرجان الدورة الثانية من «مؤتمر موزعي الكتب»، خلال يومي 1 و2 مايو، ويضم أكثر من 383 موزع كتب من 69 دولة حول العالم، منهم 223 موزعاً من 52 دولة أجنبية، و160 موزعاً من 17 دولة عربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الهيئة بالشارقة، تحدث خلاله كلٌّ من: أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وراشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب. وحضر المؤتمر محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال وخدمة العملاء في «اتصالات من (&e)»، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

رسالة

من جانبه، قال راشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولى حرصت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مواكبته ومرافقته إعلامياً وإيصال رسالته الهادفة إلى العالم؛ إيماناً منها بأن هذا الموعد الثقافي الكبير يسهم في ربط الأطفال بالكتاب ويساعدهم في صقل إبداعاتهم، وتمتد فوائده لتشمل جميع أفراد الأسرة ليشاركوا في فعالياته وورشه المتنوعة».

فرصة

بدوره قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «يأتي مؤتمر موزعي الكتب بالتزامن مع المهرجان، ويمثل فرصة متجددة لمضاعفة سوق النشر العربي والعالمي».

وكشف الحساني أن الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تشهد مشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية، و48 دار نشر أجنبية، تتصدرها الإمارات بـ77 ناشراً، تليها لبنان بـ12 ناشراً. من ناحيتها قالت خولة المجيني: «يجسد مهرجان الشارقة القرائي للطفل حرص إمارة الشارقة الدائم على الاستثمار في الأطفال؛ لأنهم الأمل الذي يرسم ملامح مستقبلنا، ولأن الاستثمار فيهم هو استثمار في ازدهار مجتمعاتنا وتقدمها».

أولوية

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اخترنا أن يكون الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو أولويتنا والقاعدة الجوهرية التي بنينا منها أسس مشروعنا الحضاري الكبير بأبعاده المحلية والعربية والعالمية».

وأضاف: «هدفنا ومشروعنا الأول أن نمنح الأطفال واليافعين والشباب أدوات التفكير السليم، وأن نفتح أمامهم أبواب التعلم واكتساب المهارات وفرص الاختراع والابتكار، ونحن على يقين أن ما سيفكرون به سيحدد مصيرنا وسيرسم القادم من مستقبلنا، ولهذا جاءت الدورة الجديدة من المهرجان هذا العام تحت شعار «عقول تتشكل» لتستكمل جهود العمل المتواصل للنهوض بوعي ومعارف ومهارات أطفالنا، وأردنا أن نقول للعالم إن العقول التي تتشكل اليوم بيننا هي الضمانة الأولى لكل ما نطمح له من تطلعات وما نسعى له من آمال».