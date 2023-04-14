«رمضان في دبي» تجارب ثقافية تنبض ألفة وعطاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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مع اقتراب الأسبوع الأخير من حملة «رمضان في دبي»، لا يزال هناك الكثير من الفرص للاجتماع مع الأهل والأصدقاء، وعيش تجارب وذكريات لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة.

وتوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال حملة «رمضان في دبي»، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، التي تعزز الأجواء الرمضانية لسكان المدينة وزوارها، على حدٍ سواء، حيث يمكن الالتقاء مع الأصدقاء والأهل على موائد الإفطار والسحور اللذيذة، والاستمتاع بالفعاليات الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من تجارب التسوق الموسمية في مراكز التسوق والأسواق الرمضانية والوجهات الأخرى.

سيستمر عرض «أطياف رمضان في دبي»، بأجوائه الجميلة في منطقة السيف، حتى 22 أبريل الجاري، موفرة فرصة رؤية التشكيلات الضوئية الرائعة على المباني ذات التصاميم التراثية، مصحوبة بالفوانيس الرائعة التي تضيء شوارع المنطقة بالكامل. كما يمكن مشاهدة التشكيلات الضوئية الرائعة في عين دبي وبرواز دبي.

وسيقام آخر عرض من عروض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية»، في دبي فستيفال سيتي مول غداً، في تمام 10 مساءً، إضافة إلى العرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» IMAGINE، الخاص الذي يقام طوال شهر رمضان في منطقة فستيفال باي.

مغامرة فريدة

ويمكن للجمهور المشاركة في مغامرة طعام فريدة من نوعها، مع «مهرجان شارع المأكولات في رمضان»، الذي يستمر حتى 18 أبريل الجاري في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة.

كما يقدم سوق «تايم أوت ماركت دبي»، مجموعة من العروض الترفيهية الحية المميزة، إضافة إلى الأطباق المحلية اللذيذة من 17 مطبخاً متنوعاً.

ويمكن الاستمتاع بتجربة مميزة، مع إفطار لذيذ، من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً أو السحور، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، في فعالية «الواحة من كونراد دبي»، على خلفية جميلة من النوافير والفوانيس والعروض الحية لعازفي القانون.

ويمكن لزوار مدينة إكسبو دبي، عيش تجربة متعة العطاء في رمضان حتى 22 أبريل الجاري، من خلال التبرع في صناديق «هتان»، التي تستضيفها المدينة، بالتعاون مع حملة «رمضان في دبي».

وتستمر فعالية «أضواء وليالي الفن الرمضانية» في منطقة السيف، حتى 22 أبريل الجاري، حيث تقدم مجموعة من خيارات المأكولات والمشروبات اللذيذة، والمنتجات الخاصة في السوق الرمضاني، والعروض الفنية والمجسمات الضوئية الرائعة.

كما يمكن الاستمتاع بالعروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، والتي تتضمن العروض الموسيقية الرمضانية الحية، وليالي المسابقات الرمضانية، ورواية القصص للأطفال.

كما يمكن للجمهور التوجه كل جمعة وسبت وأحد حتى 21 أبريل الجاري، مع الأهل والأصدقاء، إلى بلوواترز، للاستمتاع بالضيافة الإماراتية الحقيقية، وتجربة مجموعة من الأنشطة الترفيهية. ويستطيع الزوار تجربة كشك التصوير الرائع، لالتقاط الصور بالملابس والأزياء التقليدية، أو التمتع بأجواء رمضانية مصحوبة بعروض جميلة من عازفي العود والقانون، أو الحصول على جلسة مجانية للرسم بالحناء.

ويستمر معرض الكتب الشهير «بيغ باد وولف» (Big Bad Wolf)، في المدينة، حتى بعد غد في مدينة دبي للاستوديوهات، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل. وتتوفر الكتب للقراء من جميع الأعمار في هذا المعرض الفريد، الذي يهدف إلى غرس عادة القراءة وتعزيز الثقافة، مع إتاحة الكتب المفضلة للجميع.