«الصوت والضوء» في قصر الوطن.. تجربة بصرية تضيء على إنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يستمتع زوار قصر الوطن، للمرة الأولى خلال شهر رمضان المبارك، بمشاهدة عرض الصوت والضوء يومياً، عند الساعة 7:15 مساءً في الأجواء الخارجية المنعشة.

ويقام العرض المميز على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس لقصر الوطن، ليعكس روعة وبهاء القصر، في مشهد فني بديع، يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

ويمزج هذا العرض الفريد بين الموسيقى الإماراتية التقليدية، واللمسات المستقبلية في تجربة بصرية غامرة، تسلط الضوء على الإنجازات الهامة، والمعالم التي رسمت ملامح دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستقطب عرض الصوت والضوء في قصر الوطن، الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليجعل منه الوجهة الأمثل للاحتفال بالأمسيات الرمضانية، في الأجواء الخارجية المميزة.