الشارقة تحتفي بالفائزين بجائزة «الإبداع العربي» في عمّان

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري، فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، للاحتفاء بالفائزين في الدورة السادسة والعشرين، وتنظيم ورشة علمية مصاحبة، تحت عنوان «مستقبل الشعر العربي في ظل التحولات».

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية الأمين العام للجائزة: «تحظى الجائزة منذ تأسيسها برعاية صاحب السموّ حاكم الشارقة، يقيناً من سموّه بأهمية دعم المبدعين الشباب الباحثين عن أولى منجزاتهم الأدبية، وقد شكّلت منذ عام 1997 هوية وخصوصية ثقافية، بوصفها احتفاء وحاضنة للمبدعين في كافة الأجناس الأدبية».

وجهة جديدة

وأضاف القصير: «تحلّ جائزة الشارقة للإبداع العربي في الأردن، كوجهة جديدة تثري تنقلها بين الدول العربية، ويعكس توسّع وتنقّل الجائزة عربياً، رؤية مشروع الشارقة الثقافي، من أجل أن تعمّ الفائدة الثقافية في كافة أقطار الوطن العربي».

وتابع: «تمكنت الجائزة على مدى دوراتها المتتالية، من رفد المكتبة العربية بمئات الإصدارات الشعرية والروائية والقصصية والنقدية والمسرحية، وما يشار إليه أن الجائزة تشهد في كل دورة مشاركة عربية واسعة، وفي هذه الدورة، استقطبت أكثر من 400 عمل أدبي، في مشهد يؤشر إلى أهمية المسابقة لدى الكتّاب العرب، فهي تفتح أبوابها في كل دورة، من أجل البحث عن مبدعين جدد».