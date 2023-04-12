«قايلة جوازات دبي» على «الأولى».. قيم تراثية وأدوار إيجابية

المصدر: دبي ـــ البيان

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استضافت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في الأسبوع الثاني من برنامج «قايلة جوازات دبي» الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من الاثنين إلى الخميس طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 15:00، كلاً من اللواء عوض محمد العويم الحميري مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية.

واللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة، وتُقدم الإدارة من خلال «قايلة جوازات دبي»، مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيمة كل يوم خميس، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي.

والإنجازات اليومية التي تسجلها الدولة من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي.

وتحدث اللواء عوض محمد العويم الحميري مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، عن استراتيجية الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في عملية إسعاد الموظفين، وعن أبرز المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، والتي تضمنت عروضاً وامتيازات حصرية للموظفين مثل بطاقة السعادة.

وأضاء اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة، على الدور الكبير الذي تلعبه الشؤون القانونية للإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في تنظيم وتطوير العمل بما يتناسب مع الحجم الكبير للخدمات المقدمة من قبل الإدارة ومدى أهميتها.

كما نوّه إلى إنجازات قطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة وتميزه في تقديم خدمات مبتكرة ومرنة تجمع بين سرعة الإنجاز وسعادة المتعاملين، وتتيح حل الكثير من المشاكل العالقة التي تؤثر على سير العمل وديناميكيته. وتابع الزعابي حديثه عن العملية الطويلة والمعقدة في إعداد الموظف في هذا القطاع نظراً لحساسية الدور الذي يقوم به.

كما تكلم عن المواصفات الخاصة التي يجب أن تتوافر في كل موظف من حيث التأهيل الأكاديمي وسرعة البديهة وحسن التعامل، إضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.