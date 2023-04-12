«تأملات الرومي» تحلّق في «العويس الثقافية» لـ90 دقيقة

المصدر: دبي ـــ البيان

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حلق جمهور مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مع المغني أمير حسين حسني نيا وفرقته وهم يستمعون إلى حفل «تأملات الرومي» مساء أول من أمس، وعلى امتداد تسعين دقيقة، بحضور المئات من ذواقة الفن الصوفي والأغنيات الروحانية التي صدحت بها حنجرة أمير حسين وزادتها ألقاً الرقصات الصوفية والموسيقى الحالمة التي لامست شغاف القلب.

حضر الحفل عبد الحميد أحمد أمين عام مؤسسة العويس الثقافية والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء المؤسسة وعدد كبير من المثقفين والفنانين الإماراتيين والعرب وأبناء الجاليات المختلفة الذين غصت بهم قاعة المؤسسة، حيث تحولت الأمسية الرمضانية إلى مناسبة اجتماعية احتضنتها مؤسسة العويس لم تخل من حديث الفن والثقافة وخاصة الموسيقى الصوفية الراقية.

قدم أمير حسين وفرقته 12 مقطوعة بمرافقة الدف والناي والعود والبيانو والرقص التعبيري، حيث قدم المقطوعات التالية (المحيط، مسار لا نهاية له، الرقص الصوفي، الصمت، زهور الصحراء، الإذن الروحي، الهجرة، المشي في الصحراء، حان وقت الاتحاد، النظر إلى السماء، أمل لا نهاية له، الحرية).

وفي ختام الحفل قدمت الدكتورة فاطمة الصايغ يرافقها إبراهيم الهاشمي درع المؤسسة للفنان أمير حسين وشكرته على فنه الرفيع وتمنت له المزيد من النجاح في رسالته الفنية، وبدوره شكر أمير حسين مؤسسة العويس التي أتاحت له أول ظهور في دبي على مسرحها وقال إنه يشعر بالامتنان لهذه المؤسسة الكبيرة التي ترعى الفن والثقافة.