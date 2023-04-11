«كان يا مكان» تبني جسور التواصل مع أطفال مصر بتوزيع 1000 كتاب

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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في مسعى إلى ترسيخ حب المعرفة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت مبادرة «كان يا مكان»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في توزيع 1000 كتاب أهدتها «جمعية الناشرين الإماراتيين» للمبادرة، على عدة قرى ومناطق في جمهورية مصر العربية، بهدف تنمية معدلات القراءة بين الأطفال، وتعزيز مخزونهم الثقافي والأدبي.

ووزَّعت المبادرة الكتب بالتساوي بين قرية الدوامة بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، وحي المقطم بمدينة القاهرة. وسعياً إلى جعل توزيع الكتب على الأطفال حدثاً مميزاً ومشوقاً، أقامت مبادرة «كان يا مكان» في قرية الدوامة عدداً من الفعاليات الثقافية الترفيهية للصغار.

كما نظّمت في مؤسسة بداية «نتعلم» في حي المقطم بالقاهرة برامج ثقافية وورش عمل قرائية بالتعاون مع «دار علياء» للنشر، لجعل المبادرة مصدر إلهام يسعد أطفال المنطقتين، ويزرع في قلوبهم حب القراءة والمطالعة.

جماليات

وخلال حملة توزيع الكتب، تم تنظيم سلسلة من جلسات القراءة للأطفال، قادها الكاتب والقاص المصري هيثم السيد، الحائز «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، والعديد من الجوائز المرموقة تكريماً لجهوده في تأسيس مبادرة «عربية الحواديت»، التي تجوَّل من خلالها على مختلف المحافظات المصرية، ناثراً جماليات القصص بين الصغار.

حيث شارك الأطفالَ تجربته وأسلوبه الفريد في سرد القصص، ما ساعدهم على الانخراط في القصص وتنمية حبهم للقراءة، وأكد نجاح مبادرة «كان يا مكان» في تعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال في مصر، ودورها في بناء مجتمع أكثر معرفة وإبداعاً.

وفي تعليقها على توزيع كتب المبادرة في جمهورية مصر العربية، أكدت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن مبادرة «كان يا مكان» أثبتت من جديد أنها خطوة مهمة في تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم العربي أيضاً، مشيرة إلى أنها تبرز الدور الذي تلعبه الكتب في تشكيل عقول الشباب، وتعزيز حب التعلم الذي يمكن أن يستمر مدى الحياة.

وأضافت العقروبي: «تمثل الكتب بوابة لعالم من الخيال والإبداع والمعرفة، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة وتوفر فرصاً للنمو الشخصي واكتشاف الذات، ومن خلالها يمكن للأطفال التعرف على ثقافات مختلفة، واستكشاف أفكار جديدة، وتطوير مهارات التفكير النقدي، بما يجعل من جهود «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» في مبادراته حجر أساس في تشجيع القراءة وجعل الكتب في متناول الجميع، للإسهام في تمكين الأجيال القادمة بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الحياة».

وأكدت العقروبي على أهمية التعاون والشراكة في تحقيق هذا الهدف، حيث أثنت على جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في تحقيق أهداف مبادرة «كان يا مكان»، ودورها في نجاح هذه القضية النبيلة.

دعم

وفي حديثه حول جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في الحملة، أعرب راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، عن فخره بمبادرة «كان يا مكان» التي وزعت 1000 كتاب على الأطفال في مصر، مؤكداً على الدور المهم الذي يلعبه الناشرون الإماراتيون في هذه المبادرة، ومشيراً إلى أن الجمعية ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز القراءة وتشجع التعلم، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وأضاف الكوس: «نؤمن بقدرة الكتب على تغيير الحياة، وأن جعلها في متناول الجميع يسهم في إنشاء مجتمع أكثر استنارة، حيث تسهم المبادرة في استكشاف طرق جديدة لمشاركة الأطفال متعة المعرفة، وتعزيز دور الأدب والقصص في تعزيز معارف الصغار والشباب، ونحن على يقين بأن مبادرة «كان يا مكان» ستلهم الآخرين لاتخاذ الإجراءات الداعمة لقضية تعزيز القراءة ونشر المعرفة».