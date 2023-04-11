62 عرضاً في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي 1 مايو

المصدر: الشارقة ـــ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة الدورة العاشرة من «مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي» خلال الفترة من 1 إلى 18 مايو المقبل، بمشاركة 62 عرضاً تمثل المدارس الحكومية في الإمارة بكل مراحلها.

وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان: إن مهرجان المسرح المدرسي يجسد جانباً من جهود الشارقة المتعددة والمتنوعة للارتقاء بالبيئة المدرسية وزيادة جاذبيتها، ويستكمل بعروضه وأنشطته المصاحبة ومسيرته المتطورة الأدوار البناءة والفاعلة للمؤسسات التعليمية والتربوية الهادفة إلى تأمين كل الوسائل لحفز ودعم إمكانات المعلمين ومواكبة وإبراز مواهب ومهارات الطلاب.

وشهد المهرجان تنامياً ملحوظاً في إقبال المدارس على المشاركة فيه، على مدار سنوات مسيرته، وارتقى المستوى الفني للعروض، وتوجت بعض الأعمال المسرحية التي أنتجها المهرجان بجوائز كبرى خلال مشاركاتها في المهرجانات المسرحية بالمنطقة أو في الوطن العربي.

وتستهل المرحلة الأولى من الدورة العاشرة للمهرجان في الأول من شهر مايو المقبل بمنافسات تمهيدية تخوضها الـ(62) مدرسة بصفة متوازية في المناطق الثلاث للإمارة، حيث تشارك مدارس مدينة الشارقة بـ(26) عرضاً وتقام مسابقتها التمهيدية بمسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية خلال الفترة (01-08) مايو، وتعاينها لجنة تحكيم تضم: إبراهيم سالم، وبدرية الشواب، ومحمد سعيد السلطي.

وتشارك مدارس المنطقة الوسطى بـ(11) عرضاً وتحكم بينها لجنة فنية مكونة من عبدالله صالح، ومحمد مسعد، ومحمد جمعة، وتجري فعالياتها في مسرح مركز الذيد الثقافي في الفترة (01-04) مايو.

وعلى مسرح مركز خورفكان الثقافي تتنافس مدارس المنطقة الشرقية التي تقدمت بـ(24) عرضاً وتعاينها لجنة تحكيم تضم: عبدالله مسعود، وإبراهيم القحومي، وأشجان.

وتتأهل من هذه المسارات الثلاثة أفضل العروض لتتنافس على جوائز المهرجان في مرحلته الختامية التي تنظم في الفترة (11-18) مايو بمعهد الشارقة للفنون المسرحية.

ويهدف مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم التربوية المنشودة في الميدان التعليمي، وتفعيل اهتمام المدارس بالنشاط المسرحي، وتكريس دور «أبو الفنون» بصفته وسيلة تربوية تسهم في رفع الكفاية المعرفية والإبداعية لدى الطلاب.