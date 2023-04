«كوكا كولا أرينا» في دبي.. إبداع بروح المرح

المصدر: دبي ـــ البيان

تحتضن كوكا كولا أرينا في دبي خلال الفترة المقبلة، عروضاً فنية متنوعة يقدمها نخبة من المبدعين، الذين سيأخذون زوار وسكان دبي في رحلة إبداع مليئة بالمتعة وبروح المرح والترفيه.

وفي السياق، تحيي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً فنياً 28 أبريل الجاري في كوكا كولا أرينا، حيث ستؤدي الفنانة المصرية مجموعةً من أشهر الأغنيات التي شهدتها مسيرتها الناجحة المتواصلة منذ 20 عاماً، مثل: «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«وبحلفلك» والكثير غيرها. وتشتهر شيرين عبد الوهاب بحضورها المميّز على المسرح وتفاعلها المباشر مع الجمهور وصوتها المتألّق.

وسيكون محبّو الموسيقى والغناء على موعد مع الحفل المباشر الذي يحييه «أيوشمان كورانا»، نجم «بوليوود»، الذي حاز إعجاب الملايين حول العالم، بفضل أدائه الرائع في الأفلام الهندية، وذلك في 23 أبريل الجاري بـ «كوكا كولا أرينا»، إذ سيعيشون أمسيةً مليئة بالموسيقى، وبمجموعة كبيرة من أشهر أغنيات «كورانا»، التي احتلّت المراتب الأولى، مثل Pani Da Rang.

ويقام في «كوكا كولا أرينا» من 5 إلى 7 مايو المقبل، الحفل الموسيقي «أميرات ديزني»، الذي يضمّ أكثر من 30 أغنية شهيرة من «ديزني»، بمرافقة «أوركسترا فردوس» النسائية، بقيادة المايسترو «نبجامين روهالا».

وستؤدي الأوركسترا مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية، مثل Let It Go وHow Far I’ll Go وReflection. كما ستكون نجمات «وست إند» و«برودواي» اللاتي لعبن أدوار الأميرات «ياسمين» و«بيل» و«نالا»، حاضرات في هذا الحدث.