«الشارقة للكتاب» تكشف الأربعاء تفاصيل الدورة 14 من «القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» مؤتمراً صحفياً في مقرها يوم الأربعاء ( 12 إبريل )، في تمام الساعة 9 مساءً، والكشف عن تفاصيل الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تقام خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل، في مركز «إكسبو الشارقة»، على مدار 12 يوماً.

ويتحدّث خلال المؤتمر كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، ويكشفان عن برنامج المهرجان وضيوفه لهذا العام، من رسامين وأدباء ومفكرين وصُناع محتوى للأطفال، الذين يستضيفهم لإحياء فعالياته، وتقديم الأنشطة المتنوعة التي تستقطب الأطفال والعائلات والجمهور المهتم بأدب الأطفال والفعاليات الترفيهية والثقافية التي تصاحب الحدث.

وتدعو هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام، والناشرين، والكتّاب، والمهتمين إلى حضور المؤتمر، للإطلاع على ما يتضمنه المهرجان في دورته الجديدة من فعاليات وورش عمل ومسابقات وجوائز ومعارض للكتب والرسوم، وغيرها من الأنشطة التي يحفل بها المهرجان.

ومع الاستعدادات لانطلاق دورته الجديدة يمثل المهرجان إضافة لإنجازات الشارقة وامتداداً لنهج الإمارة في الاهتمام بالطفل ودعم أسس نشأته التعليمية والثقافية بتوفير مصادر المعرفة، بما يعزز جهود الأسرة في بناء مستقبل أطفالها وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على حب القراءة.