جمعية المسرحيين تبحث دور الفرق المسرحية في تنمية وتطور «أبو الفنون»

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت جمعية المسرحيين السبت الماضي، مجالس إدارات الفرق المسرحية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر جمعية المسرحيين بمنطقة التراث بإمارة الشارقة.

ورحب إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، بمجالس إدارات الفرق المسرحية، مثنياً على الدور الكبير الذي تلعبه هذه الفرق في تنمية وتطور المسرح المحلي، عبر مشاركاتها في كل الأحداث المسرحية التي تقام داخل الدولة، خصوصاً أيام الشارقة المسرحية، باعتبارها أهم التظاهرات المسرحية، وأعمقها والأبلغ أثراً في الساحة المسرحية المحلية.

وأكد إسماعيل عبدالله خلال اللقاء، الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسرح المحلي، والذي لولاه لتوقفت الحركة المسرحية في الدولة.

إنجازات

وطالب إسماعيل عبدالله الفرق المسرحية بالعودة إلى سلّم المنجزات، عبر تقديم عروض مسرحية تليق والسمعة الطيبة التي بناها المسرح الإماراتي بالجهد والتعب وبالكثير من المحبة، معتبراً المنجز الذي حققه مسرح الشارقة الوطني بفوزه بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض في مهرجان المسرح العربي الذي أقيم في المغرب مطلع العام الحالي، وكذلك المنجز الذي تحصلت عليه الفرقة بفوزها بجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الأخيرة، ما هو إلا نتاج الثقة التي بذرها صاحب السمو حاكم الشارقة في نفوس أبنائه المسرحيين، وما وفره سموه لهم من دعم لا محدود من أجل أن يصل مسرحنا إلى ما وصل إليه من رتب خليجية وعربية فارقة ومهمة ومتميزة.

وأكد إسماعيل عبدالله أن الفرق المسرحية والمسرحيين مطالبون كل من موقعه، برد الجميل لهذه الشخصية المسرحية الجليلة، بأن نظل على الوعد والعهد، من خلال مراجعة دورية لمستوى ما ينتج من عروض مسرحية، ومن خلال الحضور الفاعل والناجز في مختلف الأحداث المسرحية المحلية والخليجية والعربية والدولية، خصوصاً أيام الشارقة المسرحية التي هي المؤشر الحقيقي والمقياس الأهم لمستوى الحراك المسرحي الإماراتي.

نقاشات

وقدم الحاضرون آراء ورؤى وطروحات ونقاشات، مقترحين العديد من الحلول والمعالجات، التي ستذهب حتماً بالمسرح المحلي نحو كل جليل وجميل.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة جمعية المسرحيين، متمثلين بالفنان أحمد الجسمي، والدكتور حبيب غلوم العطار، والأستاذ وليد الزعابي والفنان فيصل علي، بالإضافة إلى الدكتور محمد يوسف والفنان محمد العامري والفنان وليد عمران الجلاف عن مسرح الشارقة الوطني، والفنان إبراهيم سالم عن المسرح الحديث بالشارقة، والفنان عارف سلطان عن جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، والفنان سعيد سالم والفنان محمد الغص، والفنان سيف عدران، عن مسرح أم القيوين الوطني، والفنان عمر غباش عن مسرح دبي الأهلي، والفنان عبدالله صالح والفنان أحمد الشامسي عن مسرح دبي الوطني، والفنان عبدالله الشحي عن مسرح عجمان الوطني، والدكتور حمد الصراي والفنان محمد حاجي عن مسرح رأس الخيمة الوطني، والفنان أيمن الخديم، والفنان محمد راشد اليماحي، عن جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، والأستاذ سلطان مليح والفنان راشد الطنيجي، عن مسرح الفجيرة، والفنان خالد البناي عن جمعية شمل للثقافة والفنون والمسرح.